Unica fiică a lui Ion Țiriac, viață de lux în Miami. Cum arată Ioana într-un costum de baie minuscul

Ion Țiriac se poate mândri cu afacerile sale, dar și cu fata lui. Ioana Țiriac e rodul iubirii dintre afacerist și jurnalista egipteană Sophie Ayad. Tânăra locuiește în Statele Unite ale Americii, căci acolo studiază. Într-un interviu mai vechi, ea a dezvăluit că își dorește să calce pe urmele mamei sale, să lucreze în presă.

La mii de kilometri depărtare de România, Ioana Țiriac de bucură de viața de lux. În Miami merge des la plajă, iar dovadă sunt imaginile pe care le postează tot mai des pe Instagram, acolo unde are peste 16.000 de fani. Tânăra apare des în costume de baie minuscule, așa își pune formele în evidență. De curând, aceasta și-a făcut și o schimbare de look, nu mai este blondă, ci brunetă.

Fiica lui Ion Țiriac frecventează și localuri sau restaurante de lux. Și în privința hainelor are gusturi alese, preferă articolele vestimentare de la celebre case de modă.

Ipostazele în care Ioana Țiriac a apărut recent în imaginile de pe Instagram au fost remarcate de fanii din mediul online. Aceștia i-au oferit zeci de mii de like-uri, dar și comentarii. Toți o complimentează pe fiica lui Ion Țiriac pentru felul în care arată.

„Ești drăguță! (…) Ești superbă! (…) Dragă Ioana, multă bucurie și sănătate deplină îți doresc! (…) Ești foarte frumoasă!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor. Printre cei care o urmăresc pe Instagram pe Ioana se află și Simona Halep, dar și Nadia Comăneci.

Viața în România a fiicei lui Ion Țiriac

Tânăra vine și în România cât de des poate. În 2018, aceasta a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Tiriac din București. Tatăl declara că e mândru de ea. „Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.

Ioana Natalia și fratele ei Karim sunt rodul iubirii dintre Ion Țiriac și jurnalista egipteană Sophie Ayad.

