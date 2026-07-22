Chiar dacă Valentin Sanfira și Codruța Filip și-au încheiat socotelile anul acesta și au finalizat mariajul cu un divorț, cei doi apar în prezent la Antena 1. Acest lucru se întâmplă tocmai pentru că emisiunea a fost filmată în urmă cu un an. Între cei doi se poate observa că era chimie evidentă la vremea respectivă.

Valentin Sanfira: „De atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric”

Codruța și Valentin au acceptat provocarea lansată de echipa emisiunii „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” și au avut de parcurs un traseu pe apă, o probă care l-a pus destul de mult în dificultate pe artist. Artistul a fost la un pas de înec, iar ulterior a povestit o experiență traumatizantă din trecutul său.

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„Vai, ce era să mă înec! (…) Eu, vă spun sincer, nu eram așa panicos de felul meu. Am avut un accident cu câțiva ani în urmă, unde mi-am rupt piciorul și era… puteam să mor dacă n-aveam cască. Și de atunci am rămas cu o panică. Eu am scăpat de moarte… milimetric. Și de atunci am rămas, chiar dacă lucrez la treaba asta, am rămas un pic cu acea teamă”, a povestit Valentin Sanfira la Antena 1.

După divorț, atât Codruța Filip, cât și Valentin Sanfira se concentrează pe carieră, lansând multe piese noi. Cei doi nu au rămas în relații amiabile după despărțire. „Nu ne-am mai întâlnit absolut deloc, n-au fost conjuncturi în care să ne intersectăm și nu mai ținem legătura”, a declarat recent, pentru Libertatea, Codruța Filip.

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