Companiile interesate pot depune ofertele până la data de 24 august, urmând ca acestea să fie evaluate atât din punct de vedere financiar, cât și în funcție de criterii care țin de protecția mediului și calitatea materialelor utilizate.

Contractul de curățenie acoperă o suprafață cuprinsă între 15.200 și 30.400 de metri pătrați, în funcție de necesitățile operaționale ale aeroportului Iași.

Terminalul T3 are o suprafață de aproximativ 3.600 de metri pătrați, în timp ce noul terminal T4, inaugurat recent, depășește 31.000 de metri pătrați, distribuiți pe trei niveluri.

Noul terminal este cel mai mare din categoria aeroporturilor regionale din România și deservește un număr tot mai mare de pasageri.

Aeroportul Iași nu va analiza doar prețul ofertelor depuse, ci și impactul asupra mediului și calitatea echipamentelor folosite pentru curățenie.

Criteriile de evaluare sunt împărțite astfel:

40% – componenta financiară;

35% – utilizarea produselor de curățare cu etichetă ecologică, dacă acestea reprezintă peste 90% din totalul produselor folosite;

25% – utilizarea accesoriilor textile de curățare fabricate din microfibră.

Prin aceste cerințe, administrația aeroportului urmărește utilizarea unor soluții moderne și sustenabile pentru întreținerea terminalelor.

Operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție publică își pot depune ofertele până la 24 august.

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