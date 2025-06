Vals compus de un român, interpretat în premieră mondială la Viena

Un alt fel de cadou pentru soție

Melodia îmbină armonii delicate și ritmuri pline de emoție, potrivit descrierii compozitorului său.

Mădălin Sandu (45 de ani) a povestit pentru Libertatea cum s-a născut dorința de a compune o astfel de creație și care a fost factorul declanșator pentru „Valsul Iubirii”.

„A venit din dorința de a transmite emoție și de a crea ceva atemporal. Din 2010, orchestrez aranjamente muzicale, iar în pandemie am realizat un aranjament muzical special al Boleroului lui Ravel, astfel încât să poată fi interpretat în condițiile impuse de restricții. De-a lungul timpului, am derulat și un proiect național dedicat muzicii de film, care a fost interpretat pe scenele filarmonicilor din Sibiu, Botoșani și Bacău, un proiect extrem de drag mie.

De asemenea, am lucrat la un proiect muzical pentru copii, inspirat din desene animate, dorind să aduc magia și farmecul acestor povești în lumea muzicii. «Valsul Iubirii» s-a născut din dorința de a oferi un cadou muzical soției mele, Gina Sandu, de Ziua Îndrăgostiților. A fost un mod de a transforma iubirea într-o expresie muzicală rafinată”, spune Mădălin Sandu.

Cât a durat procesul de creație

Mădălin Sandu a început să compună „Valsul Iubirii” în februarie 2025, de Valentine’s Day, și a lucrat la el timp de o lună și jumătate, pentru reglaje fine.

Fiecare notă a fost gândită meticulos, iar pe 1 mai, compoziția a fost acceptată în UCMR-ADA, marcând oficial recunoașterea sa ca lucrare muzicală.

În țara noastră, UCMR-ADA (n.red. – Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor) este organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale.

Inspirația pentru acest vals a venit, spune compozitorul, din iubirea pe care i-o poartă soției sale, dar și din pasiunea sa pentru orchestrație și compoziție.

„Am dorit ca acest vals să fie o poveste muzicală care să evoce sensibilitate, rafinament și emoție pură. În procesul creativ, m-au influențat profund marii compozitori ai genului, precum Iosif Ivanovici, Eugen Doga, familia Strauss, ale căror opere au o eleganță aparte. De asemenea, am fost inspirat de atmosfera muzicală a perioadei interbelice românești, o epocă plină de farmec și expresivitate artistică, ce mi-a oferit o bază solidă pentru conturarea acestui vals”, adaugă Mădălin Sandu.

Valsul va fi interpretat și în Coreea de Sud

Apreciatul artist a explicat și cum a apărut propunerea de a interpreta în premieră „Valsul Iubirii” chiar la Viena.

„Fiind un oraș cu o istorie impresionantă în muzică, Viena a fost alegerea perfectă pentru premiera acestui vals. Propunerea a venit din partea asociației culturale CMS Vienna pentru a susține un recital în cadrul unui eveniment caritabil. Le-am prezentat compoziția și au foarte încântați să o asculte în premieră, iar faptul că a fost acceptată m-a încurajat enorm. Am considerat că nu există loc mai potrivit pentru a oferi publicului acest vals decât în capitala mondială a acestui stil muzical.

Reacția publicului a fost una deosebit de caldă și apreciativă. Este un public avizat și pasionat de acest gen, aplauzele și emoția din sală au confirmat că muzica și mesajul valsului au ajuns la inimile ascultătorilor. A fost un moment unic, care mi-a demonstrat că acest vals are puterea de a transmite sentimente universale”, povestește Mădălin Sandu.

În lunile următoare, „Valsul Iubirii” va fi interpretat și pe scene din țară și din străinătate.

Melodia „debutată” la Viena va fi cântată la București, la Palatul Știrbei, pe 16 iulie. În august, Mădălin Sandu va interpreta „Valsul Iubirii” în Coreea de Sud, unde va susține mai multe concerte alături de soția sa, Gina Sandu. În plus, românul a fost invitat în juriul unui prestigios concurs național sud-coreean de orchestre simfonice de tineret, ceea ce spune că îl bucură enorm.

Mădălin Sandu și soția, Gina Sandu, în concert. Foto: Antonio de Marco

Începutul unei călătorii muzicale

Mădălin Sandu spune că în viitor va compune și alte valsuri: „Muzica are darul de a conecta oamenii, iar acest vals este o invitație la sensibilitate și eleganță. Sper să fie apreciat de cât mai mulți iubitori de muzică. Este doar începutul unei călătorii muzicale. Are o noblețe aparte și permite o exprimare subtilă a sentimentelor. Am în plan să compun și alte valsuri care să aducă emoție și frumusețe prin sunet, iar pasiunea mea pentru orchestrație și compoziție va continua să mă inspire”.

Absolvent al Facultăţii de Interpretare Instrumentală a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti în 2003, la clasa profesorului Ladislau Csendes, Mădălin Sandu are o carieră impresionantă până acum. A colaborat cu filarmonicile din Bucureşti, Giurgiu, Sibiu, Ploieşti, Constanţa, Râmnicu Vâlcea, iar ca solist concertist a susţinut numeroase recitaluri şi concerte pe toate scenele muzicale ale ţării.

A concertat şi în Italia, Germania, Elveţia, Franţa, Austria, Spania, Ungaria, Republica Moldova și Coreea de Sud. Mădălin Sandu este nu doar un violonist foarte talentat, dar şi aranjor, orchestrator şi dirijor, iniţiatorul multor proiecte sonore spectaculoase.