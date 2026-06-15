Vedete din România care au renunțat la showbiz și s-au retras complet din viața publică. Imagini rare cu ele acum

Ani la rând au fost în centrul atenției, au apărut pe coperte de reviste, la televizor sau pe marile scene. Cu toate acestea, unele dintre cele mai cunoscute vedete din România au ales să renunțe la celebritate și să își construiască o viață complet diferită. Unele s-au mutat în străinătate, altele și-au schimbat profesia, iar câteva au ales discreția și viața de familie.

Cristiana Răduță, de la succesul „Amor, Amor” la viața departe de showbiz

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

La începutul anilor 2000, Cristiana Răduță devenea cunoscută datorită hitului „Amor, Amor”, una dintre cele mai difuzate piese ale perioadei. Videoclipul melodiei a fost considerat unul dintre cele mai costisitoare ale vremii, investiția ridicându-se la aproximativ 50.000 de dolari.

Clipul a fost realizat de Laurențiu Duță, iar decorul a inclus plante naturale și recuzită specială, ceea ce a contribuit la costurile ridicate ale producției.

În 2008, artista și-a lansat albumul „Easy Girl”, iar la scurt timp după aceea a decis să se retragă din atenția publicului. S-a mutat la Monaco împreună cu soțul său, Costel Bobic, și s-a dedicat vieții de familie.

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu nu am fost, nu sunt şi nu vreau să ajung vreodată un «nume» în agenda mondenă. Am învăţat că fiecare clipă din existenţa mea poate fi veşnic frumoasă, dacă ştiu cum s-o trăiesc, dacă vreau să n-o irosesc”, a explicat artista într-un interviu acordat la acea vreme.

Ulterior, Cristiana Răduță s-a întors în România și a ales o nouă direcție profesională. În prezent este actriță la Teatrul Metropolis din București.

Iulia Frățilă a părăsit televiziunea după un diagnostic dificil

Considerată una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine de pe micul ecran la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, Iulia Frățilă a dispărut din televiziune în 2008. Fostă Miss Constanța și vicecampioană la Miss România, aceasta a lucrat alături de Florin Călinescu, a prezentat emisiuni de succes și a făcut parte din echipe importante de televiziune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Retragerea sa a venit după ce a fost diagnosticată cu o boală severă. „Când am fost diagnosticată şi trebuia să mă hotărăsc la ce metodă de tratament să apelez, m-am tot gândit ce-ar trebui să schimb la viaţa mea. Şi am ajuns la concluzia că nu îmi acord timp mie deloc, astfel că am început să ies mai mult cu prietenii, să văd piese de teatru, să mă preocup de mine”, a declarat Iulia Frățilă.

După plecarea din România, aceasta s-a stabilit mai întâi în Spania, iar ulterior în Statele Unite. Din 2011 lucrează într-un centru pentru copii cu autism din Texas.

„De 9 ani lucrez cu persoane cu tulburări din spectrul autismului în SUA. Ofer consiliere gratuită familiilor copiilor cu TSA pe durata crizei generate de COVID-19”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Mihai Coadă, transformare radicală după succesul din „La Bloc”

Pentru publicul din România va rămâne mereu Nelu din serialul „La Bloc”. Cu toate acestea, în urmă cu aproximativ un deceniu, Mihai Coadă a decis să facă o schimbare majoră în viața sa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Actorul s-a retras la Mănăstirea Turnu, aflată în apropierea Ploieștiului, alegând o viață dedicată credinței. În prezent, acesta este greu de recunoscut față de perioada în care apărea pe micile ecrane, purtând barbă lungă și păr cărunt.

Dana Nălbaru a ales discreția și viața de familie

Fosta componentă a trupei Hi-Q s-a retras treptat din viața publică în urmă cu mai bine de un deceniu. Dana Nălbaru a explicat în repetate rânduri că nu s-a simțit confortabil cu statutul de persoană publică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică. Toate lucrurile care au fost prea mult mi-au făcut rău. Prea multă lume mă cunoștea. Nu e o dramă. Nu m-a consumat, dar am avut de suferit. Nu mi-a plăcut să fiu persoană publică”.

În cadrul unui podcast realizat de Mihai Morar, artista a vorbit despre schimbările din viața sa și despre apropierea de credință. „În momentul în care am ales să ies din lumina reflectoarelor, am făcut-o treptat. E greu să ieși dintr-o zonă pe care o cunoști foarte bine. A trebuit să mă reconstruiesc și am descoperit multe lucruri despre mine. L-am descoperit pe Dumnezeu. Schimbările în viața mea s-au produs în urmă cu 7-8 ani. Am descoperit că îmi place viața fără să mă cunoască lumea. (…) Trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt un om extrem de împlinit!”.

Tot atunci, Dana Nălbaru a făcut și o mărturisire personală. „Am venit la tine la podcast și nu mă mai duc la nimeni, promit. La 33 de ani m-am botezat. Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult. Astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele”.

Catrinel Sandu și noua viață din Florida

Cunoscută publicului ca prima „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor”, Catrinel Sandu trăiește de peste 15 ani în Statele Unite. După divorțul de fostul tenismen Gabi Trifu, vedeta și-a refăcut viața alături de Steve Schroeter, medic stomatolog american.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cei doi locuiesc în Sarasota, Florida, împreună cu cele două fiice ale sale, Sara și Lara. În ultimii ani, Catrinel Sandu a preferat să stea departe de televiziune și de viața mondenă din România.

Miki de la K-pital continuă să cânte, dar apare rar la televizor

Miki a ales, la rândul său, să se retragă din atenția publicului și să își concentreze timpul asupra vieții personale. Artista s-a căsătorit în 2021 și apare mult mai rar în emisiunile TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Cu toate acestea, muzica a rămas principala sa activitate profesională. „Foarte bine fac! Adevărul e că la TV am venit mai rar, dar viața mea este la fel, cu cântec. Eu cânt, din asta trăiesc! Azi-dimineață m-am trezit foarte bine, dar, de obicei, eu nu-mi pun ceasul să sune, pentru că nu am copii, am doar animăluțe. Mă trezesc pe la 9 dimineața, mic-dejun, cafea, toate cele și depinde ce activități am în ziua respectivă”, a declarat artista.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE