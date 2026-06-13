Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) a debutat vineri seară, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, în prezența unor personalități din lumea filmului, sportului și televiziunii. Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, Florin Piersic și Andreea Esca s-au numărat printre invitații care au participat la gala de deschidere a festivalului.

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TIFF 2026 a început la Cluj-Napoca

Festivalul Internațional de Film Transilvania a dat startul ediției aniversare cu numărul 25 în seara de 12 iunie 2026, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Evenimentul de deschidere a reunit nume cunoscute din industria cinematografică, dar și personalități din sport și televiziune. Covorul roșu a fost traversat de invitați care au venit să marcheze începutul uneia dintre cele mai importante manifestări dedicate filmului din România.

Printre participanții speciali s-au aflat Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, Horia Tecău, Florin Piersic, Dorel Vișan, Andreea Marin, Andreea Berecleanu, Răzvan Simion, Tudor Giurgiu și Andreea Raicu. Florin Piersic a sărutat-o pe cap pe Nadia Comăneci în fața tuturor celor prezenți.

Andreea Esca a prezentat gala de deschidere

Unul dintre momentele importante ale serii a fost prezentarea galei de către Andreea Esca. Evenimentul a adunat peste 3.500 de spectatori în Piața Unirii, potrivit organizatorilor, iar atmosfera a fost completată de proiecții speciale și aparițiile invitaților pe scenă.

„A fost una dintre cele mai frumoase și emoționante deschideri #TIFF. Peste 3.500 de oameni au fost alături de noi în Piața Unirii. Mulțumim că ne-ați dat, din nou, votul de încredere și că ați fost cu noi la un moment aniversar: 25 de ediții #TIFF.

Mulțumim Nadia Comăneci pentru lecția de perseverență, muncă, disciplină și pasiune și cuvintele calde de pe scenă. Gala a fost prezentată de Andreea Esca.

Alături de noi s-au aflat și Simona Halep, Ilie Năstase, Horia Tecău, Florin Piersic, Andreea Marin, Andreea Raicu și mulți alți invitați dragi”, au transmis organizatorii.

Filmul lui Tudor Giurgiu a deschis ediția aniversară

În deschiderea festivalului a fost proiectat filmul „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, președintele TIFF. Publicul a avut ocazia să urmărească și o serie de secvențe din documentarul „Nadia”, aflat în pregătire și dedicat vieții și carierei Nadiei Comăneci.

Interesul pentru eveniment a fost ridicat încă dinaintea debutului, biletele pentru gala de deschidere fiind epuizate.

Peste 200 de filme în programul TIFF 2026

Directorul artistic și cofondatorul festivalului, Mihai Chirilov, a vorbit despre oferta cinematografică a ediției din acest an. „Avem peste 200 de filme, cred eu pentru toate gusturile, mult film românesc de calitate, o retrospectivă pe care o dedicăm lui Corneliu Porumboiu, unul dintre cineaștii noștri foarte speciali, foarte multe comedii negre”, a declarat criticul de film Mihai Chirilov, director artistic și cofondator al TIFF.

Potrivit organizatorilor, în cadrul festivalului vor fi proiectate 210 filme din 49 de țări.

Proiecții în cinematografe și spații neconvenționale

Festivalul se desfășoară în perioada 12-21 iunie 2026 și include proiecții atât în cinematografe, cât și în spații alternative din Cluj-Napoca. Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al evenimentului, fiecare film va beneficia de cel puțin două proiecții pe durata festivalului.

După încheierea ediției de la Cluj, o selecție a filmelor va fi prezentată și în alte orașe din țară, în cadrul evenimentelor organizate sub egida TIFF Unlimited și a Caravanei TIFF.

Cine organizează TIFF

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania. Evenimentul beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii, Centrului Național al Cinematografiei, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, precum și al Institutului Cultural Român.

Ediția aniversară marchează 25 de ani de existență ai festivalului, care a devenit în timp unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei din Europa Centrală și de Est.

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