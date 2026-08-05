Vedetele din România care au impresionat în costum de baie în vara 2026. Aparițiile care au atras toate privirile

Vara lui 2026 a adus vacanțe în destinații spectaculoase și numeroase fotografii publicate pe rețelele de socializare de vedetele din România. De la plaje exotice până la piscine spectaculoase, imaginile au fost apreciate de fani și au devenit rapid virale.

Costumele de baie, peisajele de vacanță și momentele petrecute alături de familie sau prieteni au transformat conturile de Instagram ale celebrităților în adevărate albume de vară.

Loredana Groza în costum de baie (7)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 70

Antonia, una dintre cele mai apreciate apariții ale verii

Antonia se numără, și în acest an, printre vedetele care au atras cele mai multe aprecieri pentru fotografiile publicate din vacanță. Artista a ales atât costume de baie din două piese, cât și modele întregi, iar imaginile au fost intens comentate de urmăritori.

INNA, vacanțe și fotografii din destinații exotice

INNA continuă să combine turneele și vacanțele în locuri spectaculoase. Artista publică frecvent imagini de pe plajă, iar stilul său vestimentar și aparițiile din concedii sunt apreciate de comunitatea sa din mediul online.

Loredana Groza, apariții care atrag atenția

Loredana Groza continuă să surprindă prin energia și stilul său. Fotografiile publicate în această vară din vacanțe au stârnit numeroase reacții, artista alegând ținute și costume de baie care i-au pus în valoare stilul personal.

Bianca Drăgușanu, atentă la fiecare detaliu

Bianca Drăgușanu s-a remarcat și în acest sezon estival prin aparițiile sale atent pregătite. Fie că s-a aflat într-o destinație exotică sau la piscină, vedeta a optat pentru costume de baie și accesorii care i-au completat look-ul de vacanță.

Alina Eremia, naturalețe și apariții relaxate

Alina Eremia a împărtășit cu urmăritorii imagini din concediu, în care a ales costume de baie colorate și ținute lejere. Fotografiile au fost apreciate pentru naturalețea și atmosfera relaxată pe care artista le-a transmis.

Andreea Ibacka, prima fotografie în costum de baie după luni de antrenamente

Una dintre aparițiile care au atras atenția a fost cea a Andreei Ibacka. Actrița a publicat o fotografie în costum de baie după mai multe luni în care sportul a făcut parte din rutina sa zilnică și a însoțit imaginea cu un mesaj adresat urmăritorilor.

„Mi-am făcut curaj să postez prima poză în costum de baie din acest sezon. Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”, a scris Andreea Ibacka pe rețelele de socializare. Fanii au apreciat sinceritatea și rezultatele obținute în urma antrenamentelor.

Corina Caragea, imagini din călătoriile sale

Corina Caragea continuă să își petreacă o mare parte din timpul liber călătorind. În această vară, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a publicat imagini din mai multe destinații, iar fotografiile în costum de baie au fost apreciate pentru eleganța și simplitatea lor.

Lidia Buble, apariții pline de culoare

Lidia Buble a ales costume de baie în culori vii și ținute lejere pentru vacanțele sale. Fotografiile publicate din concedii au primit numeroase aprecieri din partea fanilor.

Adelina Pestrițu, inspirație pentru ținutele de vacanță

Adelina Pestrițu a continuat să posteze imagini atent realizate din vacanță. Vedeta a ales atât costume de baie întregi, cât și modele din două piese, completate de accesorii estivale și ținute de plajă.

Ana Baniciu, apariție la scurt timp după ce a devenit mamă

Ana Baniciu a atras atenția în această vară după ce a publicat imagini în costum de baie la scurt timp după nașterea copilului său. Artista a împărtășit fotografii din vacanță, iar urmăritorii au remarcat energia și naturalețea cu care s-a afișat.

Elena Gheorghe, apariții apreciate în vacanță

Elena Gheorghe completează lista vedetelor care au atras atenția în acest sezon estival. Artista a publicat imagini în costume de baie în culori vibrante, precum verde, galben, negru sau nuanțe neon, pe care le-a accesorizat cu pălării supradimensionate și kimonouri.

Vara 2026, sezonul vacanțelor și al fotografiilor apreciate de fani

Fiecare dintre aceste vedete și-a petrecut vacanța în stil propriu, însă toate au avut un lucru în comun: au împărtășit cu urmăritorii momente din concedii și imagini care au atras mii de reacții în mediul online. De la apariții elegante și discrete până la ținute îndrăznețe, vara 2026 a adus numeroase fotografii care au devenit rapid subiect de discuție în rândul fanilor.

FOTO: Facebook, Instagram

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