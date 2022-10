„Tot ce am este din munca mea, nu am primit nimic, nu mi-a dat nimeni nimic. Trebuie să fiu recunoscătoare și să nu uit de unde am plecat, tot ceea ce am apreciez”, a mărturisit Daniela Györfi, care acum are cariera pe care și-a dorit-o, familia mult visată, o afacere și o casă.

Când vine vorba despre trecutul ei, despre începuturile sale, artista vorbește cu o oarecare tristețe despre momentele pe care le-a trăit. „Dacă m-aș întâlni cu Daniela de când avea ea 13 ani, i-aș spune să stea liniștită și să aibă încredere, pentru că viața ei se va schimba radical.

Când aveam eu 13 ani, mama mea s-a îmbolnăvit și eram vai de capul nostru și de zilele noastre. I-aș spune că ne iubește Dumnezeu și că toată sărăcia și neajunsurile vor dispărea. I-aș mai spune să aibă grijă la falșii prieteni. Pentru mine mama a fost singurul meu prieten”, a adăugat artista.

În septembrie 2013, mama Danielei Györfi a murit. Aceasta fusese internată o săptămână la Spitalul Clinic de Urgenţă din București, dar medicii nu au mai putut să o salveze. Anica Diță suferea de mai multe boli, ani buni a fost răpusă la pat.

Înainte de a deveni celebră, Daniela Györfi a muncit din greu. Obișnuia să cânte pentru mâncare, nu pentru bani. „Când m-am lansat și am luat premiul la Mamaia am realizat că abia de acum începe greul, pentru că cel mai greu este să te menții.

Dacă îmi spunea cineva în 91 că voi avea așa o carieră lungă, și spectacole, și că o să fac ceea ce-mi place ar fi fost foarte greu de crezut. De-a lungul timpului am văzut nume care au ieșit peste noapte, au cântat 2, 3 ani și, după aceea, gata. Sunt mândră de ce am realizat, chiar dacă puteam face mult mai multe”, a spus ea.

„În 90, era un restaurant în Floreasca unde cântam. Doar că nu cântam pe bani, ci pe mâncare pentru mama”, a mai declarat vedeta pentru Fanatik.

