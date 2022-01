Viața de aproape 30 de ani în televiziune a „regelui revelioanelor”, Dan Negru. De la TVR Timișoara la Kanal D. Anul trecut: „Dacă ar fi s-o iau de la capăt, n-aș mai face jobul ăsta”

În urmă cu doi ani, Dan Negru mărturisea că ar putea fi „zburat” dacă „ratează” o ediție de Revelion, după ce, timp de 20 de ani, a fost lider incontestabil. „Dacă nu ies pe primul loc în acest an, mă zboară. Asta e piaţa media de la noi, ai făcut 20 de bune şi ai ratat unul? Du-te acasă”, spunea Negru la Pagina de Media.

Premiera istorică a avut loc la finele anului trecut. Pentru prima dată, PRO TV a depăşit Antena 1 şi clasicul revelion cu măști al lui Dan Negru, în noaptea dintre ani. Ca o premoniție, prezentatorul a declarat anterior că este ultima dată când va mai realiza acest tip de revelion.

Postul din Pache Protopopescu în acest an a mizat pe „Protevelion”, un spectacol cu o parte din vedetele postului şi cu mai mulți invitaţi, prezentat de Pavel Bartoş şi de cântăreața Raluka. Filmat ca un talent show, „Protevelionul” le-a oferit românilor multă muzică populară și de petrecere, potrivit Pagina de Media. Diferențele de audiență nu au fost însă foarte mari. Peste două milioane de telespectatori (2.037.000) s-au uitat la revelionul în premieră de la Pro TV, în timp ce aproximativ un milion nouă sute de români (1.882.000) erau cu ochii pe Negru.

În absența unor declarații oficiale din partea lui Dan Negru sau ale Antenei Group nu știm ce se află în spatele „divorțului” anunțat de Paginademedia.ro. Discuții însă despre o posibilă plecare a acestuia mai apăruseră și în trecut.

Invitat la Kanal D anul trecut

Până la „mutarea cu acte” la Kanal D, cert e că Dan Negru își făcuse „debutul” la televiziunea cu acționariat turcesc. S-a întâmplat fix în urmă cu un an, când Negru a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea „40 de întrebări”, într-un gest mai puțin obișnuit la alte vedete, de la televiziuni concurente.

„Succesul are o mie de părinți, înfrângerea, niciunul”

Într-un interviu pentru Libertatea, din vara anului trecut, vedeta Antenei 1 mărturisea că nu-i este teamă de ziua în care știrea va fi că „Negru a pierdut bătălia pentru audiențe în noaptea dintre ani”. Mai mult, îi sfătuia pe români să nu-și piardă vremea în fața televizoarelor.

„Mi-era teamă acum 10, 15 ani. Cred că au fost destule cărămizi pe care le-am pus, dar e normal ca oamenii să caute cealaltă știre. Am avut momente în televiziune în care audiențele au fost uriașe. Șefii mei mi-au trimis mesaje, inimioare, pe telefon. Când audiențele au coborât, nu mi-au mai răspuns la telefon. Și atunci, am realizat că succesul are o mie de părinți. Înfrângerea, niciunul. Nimeni nu se asociază cu înfrângerea, ești doar tu cu ea”, povestea Negru.

Începuturile în televiziune

Dan Negru în 1995, la radio TVR Timișoara | Foto: dannegru.com

În vârstă de 50 de ani, născut în Timișoara, Dan Negru a absolvit două facultăți: de Drept și de Jurnalism, ambele din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), iar din 2018 este doctorand al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării (UVT).

Și-a început cariera la Radio Timișoara, în 1990, iar din 1994 a trecut la TVR.

A părăsit televiziunea publică în 1999, unde realiza emisiunea muzicală „Trupa de șoc”, pentru Antena 1, postul care l-a consacrat. Ajuns la Antenă, Negru a intrat în „echipa” lui Valeriu Lazarov, alături de Andreea Marin („Surprize, Surprize”), Mircea Radu („Din Dragoste”), Raluca Moianu („Iartă-mă”) şi Cosmin Cernat („Ploaia de stele”). Este singurul din „trupă” care mai activează în zona divertismentului TV, notează Pagina de Media.

Prima emisiune realizată la Antena 1 a fost „Academia Vedetelor” (cu probele „acvariilor”). Au urmat „Bate palma” şi „Ciao, Darwin”, produse de Valeriu Lazarov, unul din cei mai importanți creatori de televiziune din lume, și programele de Revelion.

„Cu cine faci Revelionul? Cu Dan Negru”

De-a lungul anilor, a realizat 22 de Revelioane, toate lider de audiență, cu excepția celui din urmă, menționat anterior. Acest lucru i-a adus și un record european: este singurul moderator de televiziune care a prezentat 22 de ani consecutiv revelioane televizate – lider de audiență – conform studiilor de audiență oficiale.

De asemenea, și-a pus semnătura pe alte zeci de formate TV, fiind scenarist și autor/co-autor („Next Star”, „Plasa de Stele”, „Şerifi de România” ș.a.).

Programele de Revelion, devenite tradiții, au avut un impact atât de mare asupra telespectatorilor, din diferite generații, încât expresia „Fac Revelionul cu Negru” a devenit o exprimare populară pentru cei care petrec Revelionul acasă, în fața televizorului.

Revelionul a devenit un brand sinonim cu Dan Negru.

„Mi se întâmplă de nenumărate ori să întâlnesc oameni pe stradă care-mi spun «Fac revelionul cu tine de când eram copil!», deci eu reprezint cumva copilăria lor. Și oamenii se întorc întotdeauna cu bucurie la copilăria lor. Pentru mine e o mare onoare asta și o mare bucurie”, ne explica vedeta succesul revelioanelor sale.

Întrebat, în nenumărate rânduri, dacă nu s-a plictisit să prezinte aceste show-uri, Negru mărturisea: „E o vorbă faimoasă, a zis-o la un moment dat Louis Armstrong: «Când te realizezi, te plictiseşti». Deocamdată nu m-am plictisit. Probabil că atunci când o să mă plictisesc, o să mă las. Dar e mereu altă provocare. Sună bine, sună interesant. E ca şi cum l-ai întreba pe Hagi dacă s-a plictisit de fotbal. Cred că nu s-a plictisit! Dar vine o vreme, şi cunosc oameni din breasla mea, în care te plictiseşti”, a spus el, pentru Adevărul.

Dan Negru, cu invitații Revelionului 2022, la Antena 1 | Foto: pagina sa de Facebook

Primul Revelion însă, la TVR. Amintiri cu Gică Petrescu și Gil Dobrică

Totuși, primul Revelion prezentat în direct, la TV, nu a fost la Antena 1, ci la TVR. Într-un interviu pentru Libertatea, vedeta a rememorat evenimentul:

„Revelioanele ţineau atunci până la 6:00 dimineaţa. Și pe la 5:30, Gică Petrescu venea să cânte Perinița, care anunța sfârșitul programului. L-am văzut pe Gică Petrescu venind și m-am gândit, panicat, că n-am nicio fotografie de la Revelionul acela. Și m-am dus repede la Gil Dobrică, era în carul de transmisie. «Băi, Gil! Fă-mi repede o poză!». Nu erau telefoanele cu cameră foto. Aveam un aparat vechi, pe film. «Da, bătrâne, dă-i drumul!». Intru să prezint şi îl văd deodată pe Dobrică, se pune în faţa mea şi stătea să îmi facă poză. Mă acoperise total în direct, la TV se vedea doar spatele lui Gil care-mi făcea mie poză (râde). Colegii din car erau turbaţi, «Scoateţi-l de acolo! Nu se mai vede nimic!». Am rămas cu poza aia”.

„Am prins Revelioane și cu Dan Spătaru, și cu Gil Dobrică, și cu Selly, și cu Smiley”, a mai spus „regele audiențelor”.

Revelioanele cu măști ale lui Dan Negru, din ultimii ani, au dus şi la un format special de emisiune – „Scena Misterelor”, care a ajuns să fie vândut în Ungaria şi Ucraina, mai notează Pagina de Media.

Dezamăgit de televiziunea din România: „Am mâncat mult usturoi în televiziune, dar am încercat apoi să mă îndrept”

În ultima perioadă, Dan Negru a părut să fie tot mai dezamăgit de starea televiziunii din România. „Televiziunile vor parastase, suntem ipocriți și campioni la parastase”, scria vedeta pe Facebook-ul personal.

Într-o discuție cu Libertatea, Negru a explicat că el însuși a contribuit la „degradarea” televiziunii și părea să aibă remușcări: „Am mâncat mult usturoi în televiziune, știi? Dar, uneori, nu strică să-ți recunoști greșeala și să încerci să te îndrepți. Așa că eu am încercat în ultimii ani să mă îndrept, să nu mai mănânc usturoi în televiziune. Dar televiziunea e o mare mâncătoare de usturoi”.

Într-un interviu, Dan Negru dezvăluia secretul longevității sale în televiziune: a refuzat să prezinte „orice” | Foto: Facebook Dan Negru

A trecut Prutul

Din 2010, Dan Negru este moderator TV și în Republica Moldova la televiziunea Prime, cu show-urile „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu? („Deal or not Deal”), „Roata Norocului” și „Fabrica de staruri”, unde s-a bucurat de cote de piață istorice, conform datelor oficiale. Zilele trecute a făcut un program special de Anul Nou rusesc.

Secretul longevității

În același interviu, prezentatorul dezvăluia chiar secretul longevității sale în televiziune: a refuzat să prezinte „orice”. „Asta m-a salvat în longevitate, refuzul”, spunea el. „Am primit multe năzbâtii, din multe părți. Am primit inclusiv oferte de a prezenta știri. Și mi-am zis, băi, dar va râde lumea de mine. Mă bucur că am refuzat. Am refuzat formate care mai apoi s-au dovedit a fi de succes. Și cred că am pierdut o căruță de bani refuzând formate. Dar, dacă le făceam, cred că mă prăbușeam. Dacă nu faci ce simți, ce-ți place, publicul te simte”, a continuat Negru.

„Dacă ar fi s-o iau de la capăt, n-aș mai face jobul ăsta”

Dan Negru mărturisea în vară că este în continuare ofertat de alte televiziuni și că ia în calcul orice variantă, nu spune „nu” din prima. Totuși, dacă ar fi s-o ia cu totul de la capăt, n-ar mai alege televiziunea. „M-aș apuca de o meserie pragmatică. Cum face soția mea. E medic stomatolog. M-aș apuca de un job de pe urma căruia ar rămâne ceva. De pe urma mea rămâne fum”.

Prezentatorul este căsătorit cu Codruța Negru și împreună au doi copii: o fată, Dara, și un băiat, Bogdan, despre care spune că „îi ține departe” de televiziune. „Cred că i-am dus de vreo două ori pe platourile de filmare, atât”, mai spunea el.

