Viața mai puțin știută a lui Codruț Kegheș, Dezbrăcatu de la „Cronica cârcotașilor”. Și-a pierdut părinții, dar și sora și fratele

Codruț Kegheș apare săptămânal pe micul ecran în emisiunea „Cronica cârcotașilor”, de la Prima TV. Acolo face echipă cu Ioana Petric. Cătălin Dezbrăcatu, căci așa e cunoscut în showbiz, nu lipsește nici de la evenimentele mondene, face interviuri cu toate vedetele prezente, pe toate le ia le întrebări, uneori chiar le și critică.

Acum, într-un interviu pentru revista VIVA!, acesta nu a vorbit despre cariera lui, ci despre viața profesională. A suferit mult de-a lungul anilor. „Dragilor, Codruț a avut o copilărie simplă, sănătoasă, cu multe necazuri… Am pierdut soră, frate, tată și am avut o mămică de care am avut mare grijă și care a stat 16 ani la pat! Însă am ajuns om mare”, a spus el.

Fratele lui Codruț Kegheș a murit la 35 de ani, iar sora, la 26.

Când a venit vorba despre mama sa, cea care a fost paralizată la pat timp de 16 ani, prezentatorul de la „Cronica cârcotașilor” a fost foarte discret. Aceasta a suferit și șase operații la cap.

„În public rar am vorbit despre asta, pentru că am vrut ca lumea să râdă pentru ce fac, și nu să mă privească cu milă și tristețe! (…) Să stai cu mama la ATI, de acolo să pleci să fii comic și după să te întorci la ea. E o temă de lucru pentru cei care spun că au probleme.

Dacă era să știu prin câte voi trece cu mama… poate că nu mai eram întreg la cap, dar, uite, acum mă uit în timp și sunt tare împlinit că am făcut absolut tot pentru mama și confortul ei, și asta le recomand tuturor celor care au acasă părinți bolnăviori!”, a mai declarat el pentru viva.ro.

În 2018, mama lui Codruț Kegheș, alias Dezbrăcatu, a murit. La vremea respectivă, prezentatorul a transmis un mesaj emoționant. „Drum lin către îngeri, mămica mea!”, a scris el.

Așadar, Codruț Kegheș a avut parte de nenumărate drame în viața sa. „Inspirația îmi vine din context. Chiar dacă mă doare burta, chiar dacă o am pe mama de 15 ani la pat, cu șase operații la cap, paralizată și cu bonă permanentă. Lucruri pe care nu le cunosc oamenii. Sau că am frate și sora morți. Mi-a murit sora la 26 de ani, fratele la 35. Tata ne-a părăsit la patru ani.

Puteam să o iau razna, dar Dumnezeu mi-a dat o putere magică să iau de la oameni, să duc în mine, să transmit către scenă, către televizor, să filtrez acea energie și ei să râdă cu lacrimi”, a mărturisit Dezbracatu, pentru Adevărul în urmă cu mai mulți ani.

