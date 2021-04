Viața Margaretei Pâslaru la 77 de ani. Fiica e departe de ea, dar nu se simte singură: „Familia mea e bine”

La 77 de ani, artista care și-a făcut un nume în epoca comunismului, grație talentului și vocii sale, s-a implicat și se implică în acte de caritate despre care foarte rar vorbește. Asta fiindcă pentru ea importantă nu este publicitatea. Important e ajutorul pe care-l acordă semenilor săi. Acum însă, Margareta Pâslaru e nevoită să petreacă mai mult timp în casă, așa are grijă de sănătatea sa. Familia ei e departe, dar nu se simte singură.

„Atâta timp cât avem o carte în casă, nu sun­tem singuri. Eu niciodată nu mă simt singură, cu­vântul ăsta nu există la mine. Nu e vorba că sunt optimistă, sunt o persoană dramatică, am alte tristeți, dar totul se reglează în muzică.”, a declarat Margareta Pâslaru pentru Formula As.

Artista are o fiică, pe Ana Maria Sencovici, care locuiește cu familia peste Ocean. Margareta Pâslaru călătorea des să își vadă familia, însă acum s-au văzut doar prin Skype. „Țin foarte mult la familia mea, și la cei vii, și la cei morți, tocmai de asta evit să vorbesc despre ei în interviuri. Simt că am datoria să-i țin la dis­tan­ță de comentariile altora. Există uneori o curio­zi­tate morbidă a publicului față de unele detalii de viață, care te duce parcă cu gândul la farsele lui Ca­ragiale. Familia mea e bine, eu fac naveta regu­lat peste Ocean, fiica mea vine și ea aici când poa­te, dar sigur că acum, dat fiind contextul pande­miei, ne-am văzut mai mult pe Skype.”, a adăugat ea pentru aceeași sursă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Secretul Margaretei Pâslaru

Puțină lume știe că Margareta Pâslaru a ales să-și schimbe numele – e drept, schimbarea nu e mare, dar e semnificativă pentru o parte a publicului internațional -, după ce francezii au râs de ea. S-a întâmplat în 1969, la Cannes. Amuzată și deloc supărată, vedeta scenei muzicale a povestit cu lux de amănunte toată această întâmplare.

„În 1968 am primit Discul de Aur pentru recordul de vânzări constante. Motiv pentru care, în 1969, am fost invitată la gala MIDEM, la Cannes, unde veneau câștigătorii discurilor de aur din anul precedent. Era a treia ediție. A fost un moment senzațional, fiindcă era prima mea ieșire în Vest, eram prima solistă de muzică ușoară din România invitată la acest eveniment, dar, mai cu seamă, pentru că în seara aceea magică, pe scenă s-a creat o aliniere de personalități unice, pe care nu am mai regăsit-o niciodată: Ginette Reno, James Last, Tunes Dizzie, Muslim Magomaev, Patty Bravo, Jaffa Yarkoni, Juan Manuel Serrat, Amalia Rodriguez, Dalida, Mireille Mathieu, Udo Jurgens și Adriano Celentano.

Nu existau premiile 1, 2 sau 3, toată lumea primea câte un trofeu egal ca valoare. Singurul supertrofeu i-a fost decernat lui Maurice Chevalier, care împlinise 80 de ani. Monstrul sacru Chevalier a venit și ne-a felicitat pe fiecare la rând. (…) Au fost două întâmplări nostime la Cannes. Prima s-a petrecut chiar pe scenă.

Prezentatorul trebuia să mă anunțe, așa că începe: “Și acum, din România, domnișoara Marguerite…”. Și se oprește. Mai încearcă o dată, se oprește în același punct și-l pufnește râsul. După alte câteva clipe, în care nimeni nu înțelegea ce se întâmplă, maestrul de ceremonii zice: “În sfârșit, domnișoara Marguerite… Pisslarue”. Toată sala a izbucnit în hohote de râs. Pentru cei care nu cunosc limba franceză, felul în care prezentatorul mi-a pronunțat numele s-ar putea traduce prin “urinează pe stradă”. După ieșirea din scenă, domnul cu pricina a venit la mine în culise ca să-și ceară scuze, dar m-a sfătuit să-mi schimb ortografia numelui, astfel încât să iasă „passelaru”, adică ” trece/traversează strada”. Ceea ce chiar am și făcut”, a povestit amuzată Margareta Pâslaru.



Citeşte şi:

Rata de infectare din București a scăzut sub pragul de 7, prima oară într-o săptămână

Tăcerea lui Dumnezeu sub cupolă şi a oamenilor sub umbrele. Doar corul și preoții au cântat „Hristos a Înviat” la Catedrala Sfântul Iosif

Date personale și numere de telefon a peste jumătate de miliard de utilizatori Facebook, postate pe un forum al hackerilor

PARTENERI - GSP.RO Relația neștiută din trecutul Ginei Pistol: „Îi ruinează cariera, e mai mare ca el! Ce face cu ea?”

Playtech.ro Oana Roman a fost ȘOCATĂ! După celebra replică „ai mâncat 3 felii de pizza”, Isa a scos o nouă PERLĂ în direct la TV. Fiica lui Petre Roman a amuțit când a auzit-o

Observatornews.ro Nuntă mare spartă de mascaţi, la Catanele, în Dolj, după un live pe Facebook. Nuntaşii au fugit cu mâncarea în mână: "N-am văzut nimic!"

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2021. Racii vor reuși să se strecoare printre situațiile neplăcute de astăzi

Știrileprotv.ro FRF a decis cine va fi selecționerul naționalei României. Ce se va întâmpla cu Mirel Rădoi

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Ce s-a întâmplat în culisele ședinței foto H&M (PUBLICITATE)