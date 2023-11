Vica Blochina spune mereu ceea ce gândește, chiar dacă de multe ori opiniile sale deranjează alte persoane. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a vorbit despre realitatea care se ascunde în spatele rețelelor de socializare.

„Avem așa o chestie, vedem oamenii la televizor, care râd tot timpul, se îmbracă frumos, zâmbesc. Când vin acasă, 80% din vedetele pe care le vedem la televizor și pe care eu le cunosc, sunt cu gluga în cap și cu depresie.

Dar la televizor zâmbim și ne prefacem și pe Instagram. Acolo e o vrăjeală”, a spus Vica Blochina la emisiunea on line „Fiță cu Adiță”.

Fosta balerină a ținut să menționează că realitatea este cu totul alta și că multe vedete aleg să afișeze pe rețelele de socializare ceea ce nu sunt. Vica Blochina a dat-o exemplu pe Anamaria Prodan, care mereu apare cu zâmbetul pe buze și fericită pe internet.

„Pe Instagram la fel. Ai să vezi că 99% din cazuri, ce vedem pe Instagram, viață frumoasă, soț, copii, aia îl înșală pe ăla, 100%. Aia îl înșală pe ăla, copilul nu știu al cui este de fapt. Deci nu e nimic real. Uite, exemplu, Anamaria Prodan. Mi se pare cel mai bun exemplu care există pe planeta asta. Pe Instagram, Doamne, familie, iubit, «soarele meu». Pentru ce să faci lucrul ăsta, că nu înțeleg. Am întrebat-o și pe ea: «Pentru ce să faci lucrul ăsta, ca să oftici?». Uite, ai ofticat, uite ce ai pățit! Atragi multe și pățești așa”, a mai spus blondina.

La un moment dat, Vica Blochina a vorbit și despre viața sa amoroasă. Ea spune că nu face parte din categoria oamenilor care vor să pară ceea ce nu sunt. „Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu aşa ceva, nu se putea face aşa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut”, a mai declarat fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

Vica Blochina, despre femeile care au relații cu bărbați mai tineri

Vica Blochina este de părere că relațiile dintre femeile în vârstă cu bărbați mult mai tineri sunt sortite eșecului. Fosta balerină spune că o femeie trecută de 50 de ani nu are ce să învețe de la un bărbat de 19 ani. De asemenea, fosta concurentă de la Survivor România 2023 consideră că tot femeile ajung să sufere după despărțire.

„O prietenă de-a mea foarte bună a stat în relație cu un băiat, ea fiind 50, el 22. Ai nevoie de cineva foarte tânăr lângă tine, că ea îl pedepsește, ea țipă, ea e ceartă, aici îi cumpără haine, deci ea ia toate deciziile, ea decide, precum mama.

Mai este o categorie de femei care sunt în vârstă, care caută puștani de 18, 19 ani, hormonul tânăr… alea care sunt disperate să rămână veșnic tinere au nevoie de băieți foarte tineri ca să le mențină tinerețea veșnică. Tu îți imaginezi că femeia are 50 și ceva de ani și el are 19, păi dacă era o femeie cu viața normală de familie, nu se uita la unul de 19 ani. Dacă ea se uită la unul de 19 ani înseamnă că ei îi place modul ăla de viață, cu ieșiri, vacanțe, cluburi. Femeile de genul ăsta sunt gen profesoare, ele îi învață, deși ele nu vor să învețe de la ei, n-au ce învăța de la ei. Ele sunt atotștiutoare, dar puștanii pleacă. După ce se maturizează lângă ea, a învățat, a supt ce era de supt despre viață și pa, la revedere. În asemenea situație, femeile au de suferit. Aceste relații nu au lungă durată”, a spus Vica Blochina pe YouTube, în „Femeia deasupra”.