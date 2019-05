Vica Blochina a dus-o greu. „Nu aveam bani nici să mănânc”

Dezvăluirea a fost făcută de Vica Blochina la emisiunea Star matinal de la postul de televiziune Antena Stars.

„Eu am crescut într-o familie cu posibilităţi. Eu când am fost însărcinată m-am despărţit de tatăl copilului şi depindeam mult de persoana respectivă, iar când am rămas cu ochii în soare, am rămas fără bani şi atunci nu aveam bani nici să mănânc”, a declarat Vica Blochina.

Vica Blochina a fost balerină. Ea a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc după ce a trăit o poveste de dragoste cu antrenorul Victor Pițurcă. Din relația celor doi a rezultat un băiat, Edan.

