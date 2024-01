De ceva timp, Vica Blochina și-a mutat activitatea în mediul online, acolo unde promovează diferite brand-uri. Fosta prezentatoare TV are numeroase contracte de imagine, care îi aduc venituri considerabile.

„Am slăbit foarte mult. Nu știu exact cât am dat jos, pentru că nu mă cântăresc niciodată. Nu știu câți bani am în cont și nu știu niciodată câte kilograme am! De bani se ocupă tot timpul cineva, dar de kilograme nu mă interesează.

Promovez online diverse produse, am platformă. Avem contracte cu fabrici. Fac demult aceste lucruri, dar diferența este că acum promovez foarte mult online, foarte puternic, pentru că fac bani mulți. Și atunci e bine.

În rest, totul este foarte bine la mine. Nu am de ce să mă plâng, să știi! S-au aranjat lucrurile. Toate. Și cu fiul meu lucrurile stau bine. E totul e foarte ok. Cumva am ajuns la un echilibru în viață, din toate punctele de vedere. Nu pot să mă plâng”, a declarat Vica Blochina, potrivit viva.ro.

Vica Blochina și-a micșorat stomacul

În urmă cu mai bine de un an, Vica a decis să își micșoreze stomacul. Pielea acesteia a început să se lase după ce a reușit să dea jos peste 10 kilograme.

„După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile acum am o durere de cap…plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea și vreau să lucrez foarte mult la fermitate. Eu una iubesc tratamentele corporale și faciale la nebunie”, a mai spus Vica Blochina.

