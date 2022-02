Fosta balerină a fost dată din nou în judecată pentru neplata întreținerii. Datoriile pe care Vica Blochina le are la administrație sunt o problemă mai veche cu care aceasta se confruntă. Acum, magistrații au luat o nouă decizie în cazul acestui proces. Deși duce o viață de lux și călătorește în zone exclusiviste, fosta amantă a lui Victor Pițurcă e bună de plată.

Este deja a treia oară în ultimii ani când Vica Blochina a fost dată în judecată de asociația de proprietari, care solicită acesteia executarea silită din cauza faptului că nu a plătit întreținerea. Până acum, fosta balerină a pierdut două procese, iar zilele trecute s-a luat o nouă hotărâre în cazul dosarului.

„Admite cererea de chemare în judecată având ca obiect pretenţii. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.607,92 lei reprezentând cote de întreţinere aferente perioadei martie 2021 – august 2021, a sumei de 530,10 lei fond de reparaţii aferent perioadei martie 2021 – august 2021, a sumei de 207,38 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor de plată restante, neachitate, din perioada martie 2021 – august 2021, precum şi a sumei de 2.841,76 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor de plată restante, neachitate, din perioada august 2019 – februarie 2021. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat”, se arată pe portalul Judecătoriei Sectorului 4, relatează Spynews.

Vica Blochina a recunoscut problemele pe care le are

În luna septembrie a anului trecut se zvonea că Vica Blochina ar fi fost dată afară din casă. La vremea respectivă, fosta amantă a lui Victor Pițurcă a recunoscut că are datorii la întreținere și a explicat ce se întâmplă, de fapt. Ea a precizat că a cumpărat apartamentul cu datorii, care, din cauza penalizărilor, s-au transformat în sume uriașe.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.

M-au dat de multe ori în judecată, e a patra, cincea oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalitățile. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare”, a spus Vica Blochina în urmă cu câteva luni.



