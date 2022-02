Fosta balerină a lucrat la Melody, unde a cunoscut o mulțime de bărbați potenți financiar. În cadrul unui interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Vica Blochina a recunoscut că a avut relații cu doi miniștri, însă nu a dorit să le dezvăluie identitatea.

„Eu am cunoscut crème de la crème. Eu de aia nu am plecat din România, pentru că mi-a plăcut această barosăneală. Mie îmi place să cunosc lumea bună”, a spus fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

Vica Blochina nu a ezitat să recunoască faptul că ei îi plac bărbații cu bani, dar a menționat că ea este cea mai săracă din grupul ei de prieteni. Fosta balerină își dorește să aibă ce învăța de la bărbatul de lângă ea.

„Au fost doi miniștri, dar nu pot să spun numele. (…) Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, dar să știi că dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai săracă. Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un bărbat sărac, niciodată. Nu pot. Niciodată nu am cerut nimănui nimic. Știi ce înseamnă sărac? Dacă un bărbat până la 30 de ani nu a realizat nimic în viața lui, el nu o să realizeze niciodată. În primul rând tu, ca bărbat, trebuie să asiguri viitorul, pentru că tu ești stâlpul. Dacă ai reușit să faci lucrul acesta, înseamnă că eu am ce învăța de la tine. Să bag eu mâna în buzunar și să îți cumpăr ceva…”, a dezvăluit Vica Blochina.

Vica Blochina este singură

Deși a fost mereu înconjurată de bărbați cu situații financiare extrem de bune, în prezent Vica Blochina este singură. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă nu vrea să se mai implice într-o relație până când nu găsește partenerul pe care ea îl caută.

„În momentul ăsta nu iubesc. Mă simt foarte bine în pielea mea așa cum sunt. Eu întotdeauna am avut avut relație, niciodată nu am stat singură. Știu exact ce îmi doresc. Au fost perioade în care am avut relații cu cineva doar ca să nu stau singură. Decât să stau să pierd timpul… Mă simt foarte bine așa. Când o să fie momentul potrivit, acela o să fie al meu”, a spus vedeta.

La un moment dat au apărut zvonuri în presă că Vica Blochina și Laurențiu Reghecampf ar fi avut o idilă. Ea a discutat și despre acest subiect și a negat toate informațiile apărute, mai mult spune că nu-l cunoștea pe antrenor.

„Și cu Reghe s-a scris. Eu pe Reghe nici nu-l cunosc. L-am văzut o singură dată când era însurat cu Anamaria. În primul rând nici nu era cazul să mă bag acolo. Eu am jucat la altă ligă. Nu aveam cum să fac așa ceva”, a declarat fosta balerină.

