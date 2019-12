De Livia Lixandru,

„Este un copil foarte activ, nu stă locului o secundă. Bunica o răsfață foarte mult și nu există ‘Nu’ la orice își dorește Sofia, ceea ce se răsfrânge și asupra noastră, a părinților. Fiind mică, încă nu am ținut să învețe acest „Nu’. Acum a descoperit acuarelele.

Nu are răbdare să deseneze cu o culoare pe rând. Amestecă toate culorile. Este o pictoriță avangardistă, pictează abstract. Până acum desena cu carioca chiar și pe pereți. Nu este încă în perioada întrebărilor cu „De ce?’. Îmi este frică de această perioadă, mai ales că știe ce vrea și este și foarte autoritară.

Recent am fost cu ea în parc, la tobogane, am încercat să o iau de acolo și m-am lovit de un „Nu’ categoric. Am insistat să mergem, ea spunea „Nu’, eu am spus „Ba da’ și ea, foarte ferm mi-a spus „Nu, ba da’”, a spus Victor Slav pentru revista Avantaje.

Victor Slav a vorbit și despre cele mai mari temeri atunci când vine vorba e evoluția fiicei lui, Sofia.

„Am o soră care este mai mare decât mine și am urmărit relația ei cu tata. Până la vârsta adolescenței lucrurile au fost minunate, tata era cel mai grozav, știa cel mai bine să rezolve orice problemă.

Când a văzut că a început să primească refuzuri la ceea ce dorea, ca adolescentă, s-a aliat mai mult cu mama.:) Îmi este teamă de perioada adolescenței fiicei mele, când nu îmi va mai povesti lucruri, când va începe să aibă secrete”, a mai spus Victor pentru sursa citată.

