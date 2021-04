Victor Socaciu are trei copii proveniți din trei relații diferite. Artistul e la a patra căsnicie

Victor Socaciu, în vârstă de 68 de ani, este artist și autor a peste 300 de piese vocal-instrumentale şi generice muzicale radio şi TV. Pe lângă această activitate, Victor Socaciu a fost și deputat PSD în legislatura 2008-2012.

Cântărețul a apărut mereu în fața fanilor cu cariera sa, foarte puțin cu viața sa de familie. Victor Socaciu are trei copii de care e tare mândru. Aceștia provin din trei relații diferite. Iulia este fata cea mare (are aproximativ 40 de ani), din mariajul cu prima soție, cu Doina. Ea a petrecut mult timp în Australia, cu mama ei.

Alessia Ana-Maria e fata cea mică a lui Victor Socaciu, are și ea peste 30 de ani. Este rodul iubirii dintre cântăreț și o frumoasă sibiancă. Victor Socaciu are un singur fiu, pe Victoraș. Acesta are 23 de ani și s-a născut în timpul căsniciei cu Marina Almășan.

Cântărețul și cei trei moștenitori ai săi nu au apărut foarte des împreună, în 2018 copiii l-au sărbătorit pe tatăl lor celebru și împreună au făcut o poză.

Victor Socaciu s-a căsătorit de trei ori și tot de trei ori a divorțat.

Prima soție a fost Doina, apoi a urmat căsătoria cu actriţa Cornelia Pavlovici. 12 ani au fost împreună.

Artistul a mai fost căsătorit 16 ani cu Marina Almăşan, cu care are un băiat, pe Victoraş. Victor Socaciu, din 2016, are o nouă soție, pe impresara lui, Brândușa Simion.

Victor Socaciu a fost internat în spital cu COVID

Victor Socaciu a fost internat vineri în spital, fiind diagnosticat cu COVID-19, a declarat Ducu Bertzi, potrivit Agerpres.

„Nu am amănunte despre cum se simte. Ştiu că a avut febră, şi-ar fi făcut un test care ar fi ieşit negativ, şi practic a întârziat internarea în spital. Asta ştiu. Nu am alte amănunte”, a afirmat Ducu Bertzi. De asemenea, artista Maria Gheorghiu a confirmat informaţia, arată sursa citată. Aceasta a precizat că niciun alt coleg dintre cei cu care a participat la Festivalul Om Bun nu a avut probleme de sănătate.

Victor Socaciu a participat la Festivalul Om Bun, care s-a desfăşurat la sfârşitul lunii martie la sala Amfiteatru a Primăriei Breaza.

Citeşte şi:

Bilanțul COVID: Peste 2.300 de cazuri, la un număr scăzut de teste. Secțiile la ATI, tot aproape de limită

Duhovnicul bărbatului bătut de polițiștii de la Secția 16 și mort din „cauză neprecizată”: „Mi-a spus că a primit amenințări pe telefon de pe numere necunoscute”

Lupta unei mame pentru ca părinții din sănătate care își cresc singuri copiii să primească mai mulți bani pe durata școlii online

PARTENERI - GSP.RO Cum a putut Sergiu să vândă casa primită de la Cătălin Moroşanu. Incredibil ce a făcut tânărul

Playtech.ro ȘOCANT! Florin Ristei, derapaj GRAV la adresa Ramonei Olaru la Neatza. Răzvan Simion a intervenit prompt

Observatornews.ro Imagini dramatice cu momentul în care trei mașini se ciocnesc pe DN6, în Teleorman. Martorii, șocați de violenţa impactului

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2021. Leii sunt dispuși să meargă până în pânzele albe cu planurile lor

Știrileprotv.ro Marea Britanie a atins azi „imunizarea de turmă”. Boris Johnson însuși va merge în pub să bea o bere

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)