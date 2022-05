Lady Victoria Hervey a avut parte de o situație neplăcută pe covorul roșu la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. Rochia mult prea largă în partea de sus i-a jucat feste, astfel că apariția ei, care trebuia să fie una spectaculoasă, s-a transformat într-o gafă vestimentară.

Vedeta a optat pentru o creație semnată de designerul Scott Hensall. Îmbrăcată într-o rochie lungă, aurie, cu multe decupaje și accesorizată cu lanțuri, Lady Victoria Hervey a reușit să aibă o apariție memorabilă. Într-un moment de neatenție, sânii fotomodelului s-au văzut mai mult decât aceasta și-ar fi dorit. Rochia nu a fost pe dimenisiunile ei, astfel că la bust îi era mult prea largă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

A apărut în mai multe show-uri tv

În 2001, Hervey a avut o apariție în serialul BBC Absolutely Fabulous, în primul episod al seriei patru. În octombrie 2004, Hervey a apărut în emisiunea The Farm/Ferma de pe canalul Five. În iulie 2006, a apărut în emisiunea Love Island/Insula Iubirii de pe ITV. La 18 septembrie 2007, a apărut în emisiunea Don’t Call Me Stupid/Nu-mi spune că sunt prost de la ITV. În februarie 2015, Hervey, o schioare experimentată, a apărut în emisiunea The Jump/Săritura de pe Channel 4, unde a participat cu condiția ca câinele ei să i se alăture în Austria, potrivit descrierii de pe pagina ei de Wikipedia.

În vârstă de 45 de ani, vedeta locuiește în Los Angeles și a fost implicată în relații cu bărbați cunoscuți. Prințul Andrew s-a numărat printre bărbații cu care aceasta a avut o relație.

FOTO: Hepta

