În urmă cu un an și opt luni, Victoria Răileanu l-a cunoscut pe Adrian Ștefănescu prin intermediul unei aplicații de matrimoniale. Actrița și-a refăcut viața la trei ani de la divorțul de Conrad Mericoffer, bărbatul cu care are un copil.

În Paris, orașul iubirii, actrița a avut parte de cea mai frumoasă și neașteptată surpriză. Adrian Ștefănescu a cerut-o în căsătorie pe Victoria Răileanu și a făcut-o să lăcrimeze din cauza emoțiilor. Vedeta nu s-a așteptat nicio clipă la acest gest din partea partenerului ei.

„Multe momente frumoase a avut 2022, dar momentul în care ne-am logodit în Paris merită clar o coroniță de premiul 1. N-avem poza clasică. Cu poza asta ne-am anunțat și familiile 🥳 Te iubesc, my love. I love you sfm. Mențiune specială: girls, mersi că m-ați bătut la cap să-mi fac Bumble 🥰😅”, a fost mesajul transmis de Victoria Răileanu.

Actrița a mărturisit că nu se aștepta la o cerere în căsătorie, deși mai vorbise de câteva ori cu iubitul ei despre acest subiect. Când a zis DA, vedeta a izbucnit în lacrimi: „Eu sunt o plângăcioasă, sunt foarte emotivă și plâng foarte ușor, normal că am plâns, da.”

Într-un interviu pentru impact.ro, Victoria Răileanu a vorbit despre acest moment special din viața ei. „Nu era în plan, cum ar fi fost să știu? Bine, noi am glumit, de mult timp glumim cu chestia asta, cu logodna, știam că o să apară la un moment dat, pentru că a fost un subiect deschis între noi de la început, dar nu știam că se va întâmpla acolo. Asta nu am știut. A fost o surpriză superbă.”

Recomandări Ministrul ucrainean de Interne și alți oficiali au murit după ce s-au prăbușit cu elicopterul lângă o grădiniță din regiunea Kiev

Cum și-a anunțat fiul că s-a logodit

Actrița și-a anunțat și fiul că s-a logodit cu iubitul ei, iar Carol a acceptat ideea și a fost bucuros pentru mama lui.

„Am lăsat un pic de timp să treacă, pentru că nu am vrut să-l bag în subiectul acesta, să îi dau vestea asta dintr-odată. Am început să-i vorbim amândoi, de fapt, despre ideea de căsătorie între noi doi, despre ce înseamnă și la un moment dat i-am spus.

Nu a părut absolut deloc surprins, se și juca și cu inelul meu la un moment dat. Oricum e o relație foarte mișto și foarte apropiată, cred că și Carol se aștepta la un moment dat să se întâmple asta”, a povestit Victoria Răileanu pentru sursa mai sus-menționată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Victoria Răileanu, la psiholog după divorțul de Conrad Mericoffer

Nu i-a fost deloc ușor să treacă prin acest divorț, însă Victoria Răileanu a fost nevoită să găsească puterea de a merge mai departe. Actrița a fost la psiholog pentru a se vindeca de rănile provocate de despărțire. La început, ea a încercat să țină ascunsă separarea de tatăl fiului ei, însă adevărul a ieșit la iveală în vara anului 2020, când ei erau deja divorțați de un an. La aproape doi ani de la divorț, actrița din serialul românesc „Vlad” mărturisea cum a trecut peste acest obstacol din viața ei.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cunoscut activist vegan din București, acuzat că a abuzat sexual fete între 10 și 19 ani. Dezvăluirile a șase victime: „Criteriile lui: să fie virgine, tinere, inocente”

„Acum, că a mai trecut timpul, pot să spun foarte simplu: treci peste. Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit. A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie așa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine”, a spus Victoria Răileanu.

GSP.RO Cum arată soția lui Victor Pițurcă. Apariție rară a doamnei Mia, care îl crește pe băiatul antrenorului și al Vicăi Blochina

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Vedeta care a ieșit cu „perdeaua bunicii” în oraș. Ce nume greu a îndrăznit să apară așa în public GALERIE FOTO

Viva.ro Este fiul unor mari actori români, a terminat două facultăți, dar s-a călugărit pe Muntele Athos: 'Am pățit..'

Observatornews.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul din Gorj, în care trei mineri au murit. 25 de oameni, înghesuiți într-un camion care a căzut de pe pod

Știrileprotv.ro Recompensă uriașă pentru taximetristul din Cluj care a dus gratuit o mamă cu copilul la spital. „Încă nu l-am găsit”

FANATIK.RO Secretul lui chef Joseph Hadad pentru o friptură fragedă. Ce ingredient trebuie să folosești

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2023. Fecioarele ar putea descoperi că au puterea de a trece peste anumite neplăceri provocate de cei dragi