Andreea Antonescu caută cu disperare o melodie a Monicăi Anghel

Zilele trecute, după mulți ani în care nu s-au mai văzut, Andreea Antonescu și Monica Anghel au dat nas în nas, iar fosta André a profitat de întâlnire pentru a o descoase pe colega ei de breaslă în legătură cu o piesă cântată în urmă cu vreo 15 ani. „Eu sunt, în momentul de față, în promovarea festivalului Diskoteka, de la Timișoara, care adună cei mai mari artiști internaționali ce-au marcat cu hiturile lor tinerețea, adolescența sau copilăria multora dintre noi. Am revenit cumva în adolescență. Toți avem amintiri legate de primul sărut, prima noapte de amor – nu a fost cazul meu – , tot felul de sentimente, iar eu le retrăiesc acum pe deplin. Mi-am amintit de absolut tot ce făceam la vârsta aia, inclusiv de o melodie care mie îmi oferea niște trăiri extraordinare. Pe lângă piesa «Spune-mi», care a fost promovată și pe care o cunoaște toată lumea, sau «Dau viața mea pentru o iubire», a mai existat o melodie care se numește «Un trist adio», de care eram absolut îndrăgostită, a doamnei Monica Anghel”, ne-a povestit Andreea, explicându-ne că ea caută cu disperare o înregistrare a acelei melodii, ca să o asculte din nou: „Am căutat-o, de-a lungul anilor, peste tot, pe internet, mi-am căutat prietenii din radio, i-am rugat să-mi facă rost de acea piesă. Degeaba”.

„Un trist adio” i-a marcat adolescența

Ultima speranță a Andreei era Monica Anghel, însă cântăreața nu are acasă nici măcar o casetă cu această piesă și nici nu-și mai amintește cine i-a compus-o! „Dacă nici dumneaei nu are piesa, clar nu mai am nici o șansă să o mai găsesc. Nu vreau să o reînregistrez, vreau doar să rememorez acele clipe. Vreau să reintru în acea atmosferă”, și-a exprimat Andreea dezamăgirea.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

