Andrei Aradits și-a luat casă, a făcut un copil și acum vrea loc de veci

În ultima perioadă, Andrei Aradits a fost implicat în proiecte care i-au ocupat mai tot timpul. Oricât și-ar fi dorit soția și fiul lui să plece toți trei într-o vacanță, actorul n-a putut face asta și nici în viitorul apropiat nu va avea cum să le îndeplinească visul. Pe lângă filmările la sezonul 2 al serialului „Vlad”, Andrei trebuie să se ocupe de amenajarea noii case a familiei.

„Mă mut și este multă treabă. Am fost la casă și am plantat niște pomi. În perioada asta am de verificat plinta, mobila, ne trebuie dulap, canapea. Ne trebuie bani”, a spus actorul, completând că după ce va termina de amenajat casa, va trece la o altă etapă, aceea de a-și căuta un loc… pentru eternitate.

„Am făcut copil, am luat o casă, acum am plantat și copaci. Îmi mai trebuie un loc de veci și am auzit că sunt scumpe. O să vorbesc cu soția, dar poate o să fim incinerați. E mai bine așa. Cred că mergem pe ideea asta, pentru că mi se pare mai frumos. Rămâne un praf acolo. De ce să nu ne gândim la asta? Pe bune. De fapt, una din problemele nefericirii noastre permanente este că avem senzația că vom trăi veșnic și atunci amânăm fericirea. O să murim. O să mor și eu, o să muriți și voi. Bucurați-vă, că nu mai aveți mult”, a mai spus extrem de serios Andrei Aradits.

VIDEO: Robert Hanciarec

Citește și:

VIDEO | Imagini terifiante! Momentul în care autocarul este răsturnat de tornadă, filmat de un pasager! „Închinați-vă și rugați-vă”

Citește mai multe despre andrei aradits pe Libertatea.