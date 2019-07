Ellena Gemini a câștigat cel de-al 5-lea sezon „Bravo, ai stil”

„Cum am spus și la începutul competiției, într-un fel, banii aceștia nu-mi aparțin. Eu mi-am dorit foarte mult titlul, coroana. Mi-am dorit să fiu câștigătoare, vreau să fac ceva în acest domeniu și cred că am avut nevoie de asta pentru a avea un alt statut, pentru a fi mai vizibilă și drumul meu să fie mai lin”, ne-a mărturisit Ellena la „Interviurile Libertatea”

Ellena a mai spus că va anunța în scurt timp cine va beneficia de pe urma ei: „O să spun atunci când o să iau banii ce voi face exact, pentru că nu am ales un caz umanitar. O să ajut pe cineva și o să-mi mai plătesc echipa care m-a ajutat. Atât”.

Pe lângă titlu a câștigat și 100.000 de lei

Nu va investi în cariera ei nici măcar un leu din premiu

În timp ce contracandidatele ei își doreau să câștige acești bani pentru a investi în carierele lor, Ellena susține că ea are deja o bază în meseria pe care o practică.

„Nu o să investesc în cariera mea. Eu am o garsonieră unde am toate ținutele. Închiriam înainte outfituri pentru evenimente. Acolo mă întâlneam cu doamnele care voiau să discutăm. Deci nu e nevoie să investesc în asta”, a spus Ellena.

Dat fiind faptul că în timpul concursului nu a mai avut timp să onoreze cererile venite din partea doamnelor care doreau să le organizeze dressingul, Ellena speră să recupereze acum timpul pierdut și le așteaptă pe toate cele care consideră că au nevoie de ajutor pentru a-și îmbunătăți stilul vestimentar.

„Ceea ce îmi doresc eu să fac vine în ajutorul doamnelor care lucrează foarte mult. Am avut multe cliente care nu sunt pasionate de shopping, pentru ele să meargă în magazin este un chin, pentru mine e o plăcere. De ce să nu fie un echilibru? Asta vreau să fac în continuare. Eu încerc să fac și styling și să fiu și personal shopper. Am mai colaborat cu branduri românești, am colaborat cu designeri și voi colabora în continuare pe partea de styling, dar îmi place să merg și la cumpărături, ca să ușurez munca doamnelor”.

FOTO: Dumitru Angelescu

Pensie pentru părinți, de la copii | În ce țări sunt legi similare precum proiectul propus de PSD. În Germania, nepoții pot fi puși de stat să-și întrețină bunicii 

Citește mai multe despre bravo ai stil pe Libertatea.