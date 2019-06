Ramona Olaru se poate lăuda cu diplome în Management Financiar Contabil și în Agronomie, unde are și masterat. „Nu aveam de gând să lucrez, pentru că m-am căsătorit și aveam în primul rând de gând să fac un copil, să mă ocup de el și apoi să fac ceva pe cont propriu cu soțul meu. Ceea ce încă îmi doresc să fac, nu am renunțat de tot la ideea asta, dar asta se întâmpla dacă nu ajungeam aici (n.r. televiziune)”, ne-a spus ea.

Cum a fost cooptată să dea la Agronomie

Originară din Călărași, vecina de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a vrut să înceapă o viață nouă în Capitală.

„Am ajuns în București din întâmplare , am plecat de acasă, am zis că trebuie să fac ceva, dar nu aveam nimic în plan ce să fac. Aveam 18 ani. Și am plecat așa în neant, nu aveam niciun plan, nimic, și nu aveam unde să stau în București când am ajuns. Aveam niște foști colegi de liceu, care stăteau în căminul facultății de Agronomie, i-am sunat pe ei și atunci într-o situație din asta de criză ce pot să fac eu? Și atunci ei mi-au zis: ”Măi, cea mai bună soluție este să dai la facultatea de aici pentru că cei de aici o să îți ofere loc la cămin”. Și așa a pornit tot. Evident mi-a plăcut foarte mult ce am învățat apoi la facultate și știu foarte multe lucruri, încă le mai țin minte, dar nu m-am gândit niciodată să lucrez în domeniu. Și nici nu mă gândesc, deși soțul meu insistă pe treaba asta pentru că este o meserie foarte bănoasă dacă îți place și știi ce să faci cu ea”, a declarat, pentru Libertatea, Ramona Olaru.

Soțul o bate la cap să înceapă o afacere

Partenerul de viață al Ramonei Olaru îi amintește din când în când de oportunitățile pe care le-ar avea dacă ar profesa în domeniul în care are studii.

„Cum sunt absolventă a facultății, pot accesa și niște fonduri pe care ministerul le acordă și cu asta poți porni o afacere oricând, oricum, fără nicio problemă. Și dacă el tot insistă, poate la un moment dat o să facem și lucrul acesta, dacă se ocupă și el cu mine, asta clar, dar fără el singură, nu”, a precizat Ramona Olaru.

