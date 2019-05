Delia introduce adesea flautul și alte instrumente cu care e familiarizată în spectacolele sale. Nu repetă însă prea mult pentru show-uri, preferând să improvizeze. Ne-a explicat de ce.

“Nu studiez foarte mult la nici unul dintre instrumente, ci doar ocazional și în funcție de proiectele pe care le am. Îmi trezesc amintiri, am destule ore de studiu din școală și din facultate. Este un sentiment nu tocmai plăcut. Am rămas cu o chestie din școală, cu un sentiment de chin, de muncă, de ore de studiu la instrument, pentru care eram certată dacă nu ieșea bine. Ne pregăteam pentru audiții, trebuia să învățăm teorie. Îmi place să improvizez, nu să studiez. Copilăria mea a fost marcată de faptul că am făcut o școală de muzică. Doar în vacanțe eram mai liberi, în timpul școlii nu prea făceai ce vrei. Primordiale erau instrumentele, teoria”, a mărturisit artista pentru Libertatea.