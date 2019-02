Pentru vânzările albumului „Picat din Lună', Ștefan Bănică a primit Discul de Aur în cadrul concertelor de Crăciun de la Sala Palatului, în decembrie 2018.

„Povestea cântecului Până la cer' e inspirată dintr-o întamplare reală, pe care am trăit-o în adolescență, iar actorul care mă joacă pe mine în videoclip, la vârsta de atunci, nu este altul decât fiul meu, Radu-Ștefan, de care sunt mândru, pentru că s-a descurcat excelent. E emoționant pentru noi și mă bucur că am filmat acest clip împreuna. Radu-Ștefan apare in videoclip alături de o colega de-a lui, de la clasa de actorie, Ioana Panainte, o fată foarte talentată. Sper să vă placă piesa și videoclipul” , a declarat Ștefan Bănică.

Noul single, Până la cer', se va regăsi în playlist-ul concertelor Te iubesc, femeie!', pe care Ștefan Bănica le va susține în luna martie, cu ocazia Zilei Femeii.

Citește și

VIDEO/ Viața unui operator la 112: de la fetița de 10 ani care și-a salvat mama, la românii care sună ca să-şi încarce cartelele telefonice