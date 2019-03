Oana Sîrbu a fost mereu foarte discretă cu viața personală. Artista și-a deschis însă sufletul și ne-a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său, Alexandru, de dragul căruia e decisă să renunțe cât mai repede la mașina personală, pentru a-i face plăcerea de a-l însoți în turul Capitalei cu mijloacele de transport în comun.

„Îi place să meargă cu autobuzul prin tot orașul. L-a plimbat până acum un an, doi, peste tot, bunicul lui, adică tatăl meu. Știe toate legăturile, are simț de orientare. Îi plac foarte mult trenurile. Recent, l-am luat cu mine la festivalul de la Dorohoi, unde am făcut parte din juriu, și cu toate că am avut bilet la cușetă, a stat cu ochii ațintiți pe geam. Eu nu merg cu mijloacele STB, dar voi începe. E atât de aglomerat Bucureștiul, încât cred că e funny să lași stereotipiile astea și să îmbrățișezi și o viață mai obișnuită. Să fii un om normal, din când în când. Eu nu mă dau jos din mașina proprie, dar la invitația băiețelului, o să-l însoțesc, în scurt timp, cu metroul și cu autobuzele”, a mărturisit Oana Sîrbu pentru Libertatea.