VIDEO/ Pe urmele prințului Charles. Actorul Anghel Damian descoperă tradițiile din satele românești vizitate de moștenitorul coroanei britanice

Tânărul ne-a povestit că pe colinele Transilvaniei trăiesc nobili englezi care au venit special la noi după ce au văzut imagini cu prințul de Wales.

Anghel Damian, care-l interpretează, în „Vlad”, pe actorul principal în tinerețe, recunoaște că a ajuns în acele locuri din pură întâmplare.

„Povestea este fabuloasă și a început acum 4 ani. Eu am un ciobănesc german care suportă greu căldurile de București și am încercat diverse pensiuni canine, care nu au fost neapărat cele mai bune soluții și cum social-media este noul nostru Dumnezeu, am pus la un moment dat un mesaj, întrebând dacă există cumva vreun iubitor de animale care este gata să găzduiască un ciobănesc german pentru vacanța de vară. Așa am ajuns la Mihai Barbu, care mi-a spus că este proprietarul unui centru ecvestru pe colinele Transilvaniei și că are acolo foarte mult spațiu și oferă libertate animalelor”, a povestit actorul la „Star Trips & Tricks”.

Acesta a completat că a rămas fascinat de satele din zonă, la fel ca… prințul Charles: „Acolo, accentul se pune pe păstrarea tradițiilor, păstrarea arhitecturii. În satul Apoș este o țiglărie care face țiglă veche, care rezistă sute de ani, nu ca țigla modernă. Se face manual, e ținută în cuptor. E absolut spectaculos să vezi cât se ține țigla la uscat, cât se arde. Au comenzi pentru încă 3-4 ani. Eu, când am ajuns prima oară, am fost mult după prințul Charles și chiar la țiglăria de care vă povesteam și-a lăsat amprenta pe o țiglă”.

Mai multe familii de nobili din Regatul Unit și-au cumpărat case în zonă

Pe lângă traseele pe care le-a făcut galopând pe cai pursânge sau plimbându-se pe ulițele din Apoș, Anghel a rămas profund impresionat de străinii care au venit să locuiască în acele zone.

„Apropo de locul ăsta, colinele Transilvaniei, există un turism extraordinar, mai ales în relația cu străinătatea. Vin foarte mulți străini, vin nobili englezi care își cumpără câte o casă acolo și le oferă o educație primară copiilor lor. Stau acolo în primii ani de viață ai copiilor, fac home schooling (n.r. – învață acasă), dar de dimineața până seara sunt trimiși pe uliță, efectiv, să deprindă obiceiurile și o educație elementară de supraviețuire în orice condiții. În anumite sate de pe colinele Transilvaniei sunt familii din nobilimea engleză care își educă copiii într-un spirit tradițional românesc sau săsesc, depinde de regiune”, ne-a mai spus tânărul.

Prețurile, sub cele de pe litoralul românesc sau de pe Valea Prahovei

Mulți români au senzația că turismul românesc e scump și de aceea optează pentru pachete „all inclusive” în Turcia, Grecia sau Bulgaria. Actorul ne-a asigurat că în locurile vizitate de el prețurile sunt mult sub cele de pe litoralul românesc sau de pe Valea Prahovei, zone devenite deja extrem de aglomerate.

„Nu e scump tocmai pentru că încă nu a ajuns elementul ăla de aglomerație agresivă, unde să existe și micii oportuniști care, de fapt, vin în locul respectiv ca să scoată în trei luni ceea ce ar trebui să facă prin muncă cinstită într-un an. Cazarea e undeva între 100-150 de lei, în cele mai bune condiții. La echitație diferă prețul, dacă mergi pentru o singură oră e mai scump decât dacă-ți iei un pachet întreg, unde 10 ore de călărie sunt undeva la 700 de lei. O masă te duce la 50 de lei, iar din bucatele alea poți să mănânci o săptămână. Acolo nu există restaurante, localnicii fac de mâncare și vă spun sincer că sunt foarte generoși. Adică fac o masă cu antreu, supă, felul 1, felul 2, desert și la sfârșit îți mai dau și pentru acasă”, a mai spus actorul la „Star Trips&Tricks”.

