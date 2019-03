Dat fiind faptul că fratele lui locuiește de ceva vreme în Macao, Zoli i-a promis mamei sale că vor călători împreună peste 10.000 km pentru a reîntregi familia. Așa au ajuns artistul, mama lui și soția sa, Ioana, să se bucure de trei săptămâni de relaxare.

„Fratele meu locuiește în Macao, este prim contrabasist la Filarmonica din Macao, și i-am promis mamei mele că dacă trece cu bine peste o operație, o duc la el. Ce să vezi? Mama s-a făcut bine și a trebuit să mă țin de cuvânt. Mă bucur că s-a făcut bine. Am dus-o în Macao și am zis că dacă tot ajung până în capătul lumii, la 10.000 km de București, hai să profit de locul unde sunt. Am stat 3 zile în Macao și după aceea am început să mă plimb. Cu Ioana (n.r. – soția lui) merg mai peste tot și ne place foarte mult să ieșim de pe traseele turistice și să deviem puțin de la locurile care sunt marcate de alți turiști”, a povestit Zoli la emisiunea turistică de la Libertatea, „Star Trips&Tricks”.

«Tot ce-ți poți închipui că există futuristic în lumea asta este în Hong Kong»

Atât de impresionat a fost de locurile pe care le-a văzut, încât, dacă mâine cineva i-ar propune să se mute o perioadă în Hong Kong, ar accepta fără să stea pe gânduri.

„Din Macao ne-am dus în Hong Kong, care e spectacol. Dacă mă cheamă cineva, îmi spune că are un proiect și trebuie să stau 6 luni acolo, iau primul avion fără nici o problemă! E și lux, e și foarte modern, e uman. E un New York de trei ori mai mare. Este orașul cu cei mai mulți zgârie-nori din lume, un oraș foarte bine organizat. A fost colonie britanică până în 2004. Dacă vorbesc despre organizare, să și dau un exemplu: în stația de autobuz erau benzi trasate unde trebuie să stai în așteptarea fiecărui număr de autobuz.

Dacă într-o stație veneau nr. 5, 8 și 9, pentru numărul 5 aveai un culoar, pentru numărul 8 alt culoar și tot așa. Nimeni nu trecea pe alt culoar, care nu avea mai mult de 80 de centimetri, fiecare stătea în spatele celuilalt, nimeni nu se băga în față, toată lumea intra prin față, toți ieșeau prin spate. Au vreo 5 sau 6 milioane de locuitori și se circulă la nivel de troturare supraetajate! Ca să-ți dai seama cam la ce nivel de tehnologie sunt, au construit 55 km de pod, pe mare, în 2 ani! Podul ăsta merge pe deasupra, apoi, la un moment dat, intră pe sub mare, merge câțiva kilometri și iese afară. Tot ce-ți poți închipui că există futuristic în lumea asta este în Hong Kong. Totul e făcut cu cap”, ne-a mai povestit Zoli la „Star Trips&Tricks”.

