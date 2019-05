Începând cu 21 aprilie, admiratorii lui Ștefan Bănică l-au reîntâlnit pe actor în „Liber ca pasărea cerului”, un serial de comedie pe care l-au așteptat cu sufletul la gură. Nu la fel de nerăbdători sunt și copiii cântărețului, care se pare că nu conștientizează cine este cu adevărat tatăl lor.

„Nu cred că știu. Poate că Ștefan da, mai ales că vrea să urmeze aceiași pași, dar Violeta nu cred. Nici de mama ei. Adică ea conștientizează că suntem niște persoane publice, dar nu are o istorie. Și noi am ferit-o, e adevărat. Ea când se uită la «Liceenii» se uită de parcă vede pe altcineva”, ne-a mai spus actorul.

Dacă în rolul lui Orlando, un pierde-vară care reușește să iasă din orice încurcătură, se descurcă impecabil, în rolul de tată, Ștefan Bănică spune că zilnic învață câte ceva de la copiii lui. Cu o lună înainte de a deveni pentru a treia oară tătic, Ștefan Bănică mărturisește că abia așteaptă să-și mărească familia: „Aștept cu mare drag și mare dragoste. Ca orice părinte, îmi doresc să aibă un viitor frumos. Să stea într-o țară unde poate să crească frumos, să se dezvolte. Nu îmi e teamă de lumea în care trăim și pentru că devin pentru a treia oară tată, las lucrurile să vină de la sine. E o vorbă: «Spune-i lui Dumnezeu ce planuri ai ca să râdă de tine»”, ne-a mai mărturisit el.

„Îmi doresc ca fiul meu, indiferent de ce se apucă, să facă lucrul ăsta cu credință. Să nu o facă pentru un rezultat”

Ștefan Bănică ne-a dezvăluit și că are grijă ca fiul lui, care pare să-i calce pe urme, să aibă propriul drum, nu să trăiască în umbra numelui de Bănică. ”Nici nu poate să fie cum am fost eu. Cum nici eu nu am putut să fiu cum a fost tatăl meu. Fiecare are modul lui de a fi. Ceea ce îmi doresc extrem de tare e ca fiul meu, indiferent de ce se apucă, să facă lucrul ăsta cu credință. Să nu o facă pentru un rezultat. Așa am făcut și eu. Habar nu aveam ce presiune era pe capul meu atunci, habar nu aveam… Toată lumea spunea «băiatul lui Bănică». Doar că nu mă interesa chestia asta, nu că eram eu un mare gânditor și am zis că nu mă interesează, pur și simplu am mers pe drumul meu. Asta îmi doresc să facă și el”, a mai spus Ștefan Bănică.

FOTO: Eli Driu

DOSARUL REVOLUȚIEI | Reacția lui Nicolae Ceaușescu, după ce a aflat că Ion Iliescu a preluat puterea: „Tu nu m-ai lăsat să-l termin! Acum o să ne termine el pe noi”

Citește mai multe despre Stefan Banica Jr, Copii și Familie pe Libertatea.