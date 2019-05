Recordurile Loredanei. Nimeni nu a reușit să o egaleze

Loredana este artista cu cele mai multe videoclipuri din România, 35 la număr, dar și singura care poate cânta piesa „Bună seara, iubito”, așa cum a văzut-o compozitorul Adrian Enescu. Drumul ei în muzică a-nceput devreme. Cântă de la 3 ani și a intrat în corul școlii în clasa a V-a. Apoi, la 14 ani, a fost chemată la București ca să participe la preselecția concursului „Steaua fără nume”, deși vârsta minimă acceptată prin regulament era de 17 ani! Atunci a mințit cu privire la vârsta ei pentru a putea participa, însă minciuna i-a adus și marele premiu. A câștigat acest festival în toate fazele lui, ultima dată în 1986. A urmat apoi Festivalul de la Mamaia, tot în 1986, unde a luat Marele premiu, fiind atunci cea mai tânără participantă și câștigătoare din istoria festivalului. De fapt, Loredana a câștigat mai toate festivalurile la care a participat, fiind singura artistă din România care se poate mândri cu acest lucru. Totuși, nu doar la concursurile de muzică a făcut performanță. A participat la olimpiade școlare, obținând locul I la faza pe țară la limba și literatura română, și a fost admisă, prima pe listă, cu nota 9,95 la Liceul de Matematică-Fizică din Onești.

Revista cu ea goală, numărul 1 la vânzări

Tot prima este Loredana și în inima românilor, care atunci când i-au văzut fotografia pe coperta Playboy s-au înghesuit să o ia de pe tejghea. Silviu Dan Boerescu, fostul redactor-șef al revistei, ne-a dezvăluit că ediția pentru care diva a pozat dezbrăcată a avut cel mai mare tiraj de glossy din România! „Am avut ideea și răbdarea de a discuta vreo șase luni cu Loredana. Cred că am ieșit la masă cu ea aproape săptămânal. Ne cunoșteam dinainte, din anii ʼ80. Până la urmă, am convins-o. I-am explicat punct cu punct ce ar putea însemna și a fost un PR și un pariu câștigător. Loredana e o femeie senzațională. Evident nu era cea mai frumoasă din România. Nici măcar cea mai sexy. Dar era un icon. Și am vrut să demonstrez că o femeie emblematică poate accepta această provocare și poate ilustra că standardul de frumusețe este ceva universal valabil și nu trebuie târât în noroi. Acel număr cu Loredana reprezintă – și cu asta mă mândresc cel mai tare – cel mai mare tiraj de revistă glossy din România, 143.500 de exemplare. Nici o altă publicație, nici revistele pentru femei, nu a ajuns la această cifră. Se poate verifica lucrul ăsta”, ne-a mărturisit Boerescu.

