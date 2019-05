„Ideea cântecului este de a face ceva din nimic. Cu toții facem multe lucruri când spunem că facem ”nimic”. Mi s-a parut o temă inedită și foarte funny, am căutat și am constatat că nimeni nu a făcut vreodată o piesă despre nimic, așa că am decis să abordez eu această tema nouă, nimicul care mereu înseamnă de fapt ceva. Eu sunt și un mare fan al serialului Seinfeld care este cel mai mai tare serial despre nimic și mi-am dorit și eu să fac o piesă despre nimic care să spuna ceva și nu a fost simplu deloc, dar a fost foarte plăcut”, declară Smiley.

”Song about nothing” îl initiază în lumea 3D a zilelor noastre pe Smiley în format 2D, o operă de artă bricolată cu grija de Dan Cattell, un artist din Philadelphia, pasionat de a transforma în realitate personaje 2D din animații și jocuri electronice. Smiley este primul om în carne și oase căruia îi face costumul cu versiunea sa 2D.

Citește și

„România europeană, în fața asaltului populist-naționalist”. Claudiu Sfătoiu, fost șef al SIE, despre mesajele electorale ale candidaților la europarlamentare din statele membre

Citește mai multe despre Andrei „Smiley” Tiberiu Maria pe Libertatea.