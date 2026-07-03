Maru a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare

Tudor Duma, cunoscut drept Maru, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de droguri, printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată pe 3 iulie 2026. El a fost escortat la Penitenciarul Rahova după ce nu s-a predat autorităților.



Decizia ICCJ confirmă sentința Tribunalului București din noiembrie 2024. Duma este acuzat și în cazul morții lui Rareș Ion din 2025, conectat cu vânzarea de metadonă, și are legături cu accidentul mortal provocat de Vlad Pascu în 2023, sub influența drogurilor.



„Decizia penală nr. 1175/A din 03.07.2026 – În baza art.421 alin. 1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și inculpații Duma Tudor și Constantin Costin-Anton, împotriva sentinței penale nr. 1419 din data 18.11.2024, pronunțată în dosarul nr. 36501/3/2023, al Tribunalului București – Secția I Penală. […] Definitivă. Pronunțată prin punerea la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 03.07.2026”, se arată în decizia instanței.

Maru era cunoscut drept dealerul lui Vlad Pascu

Numele lui Tudor Duma este legat de cel al lui Vlad Pascu, tânărul care, sub influența drogurilor, a provocat un accident mortal în localitatea 2 Mai, în vara anului 2023.

Incidentul s-a soldat cu decesul a doi tineri, iar Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare de către Curtea de Apel Constanța.

De asemenea, Tudor Duma este implicat în dosarul morții lui Rareș Ion, un tânăr care și-a pierdut viața după ce ar fi consumat droguri în garajul locuinței lui Duma, în aprilie 2025. Procurorii îl acuză pe Duma, alături de o tânără de 27 de ani, că i-ar fi vândut lui Rareș mai multe comprimate de metadonă, un drog încadrat la categoria celor de mare risc.

Tudor Duma a fost condamnat și în prima instanță

Tudor Duma a primit inițial, în 2024, o condamnare de 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc în formă continuată, deținere neautorizată de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu, precum și încălcarea regimului armelor și munițiilor.



În septembrie 2025, după o perioadă de arest preventiv în dosarul lui Rareș Ion, instanța a decis plasarea sa în arest la domiciliu.

Maru ar fi fost implicat și în furtul unor medicamente din farmacia Spitalului Floreasca

Trecutul lui Maru este marcat de episoade controversate. Printre altele, acesta a fost surprins filmându-se în incinta Spitalului Floreasca, în timp ce căuta medicamente pentru consum propriu.



Cazul său rămâne unul dintre cele mai mediatizate scandaluri din România legate de traficul și consumul de droguri, ridicând numeroase întrebări privind combaterea acestui fenomen și protecția tinerilor.

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