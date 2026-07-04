Prioritate pentru investiții, dar liniile vechi abandonate

Transferurile destinate reparațiilor curente la infrastructura feroviară vor fi de doar 13,5 milioane de lei în 2026, o reducere semnificativă față de 45,2 milioane de lei în 2025.

Această scădere masivă trecută în proiectul de buget, contrastează cu majorarea fondurilor pentru investiții, care ajung la aproape 3 miliarde de lei, conform Notei de fundamentare a proiectului de buget.

Totuși, în ciuda creșterii investițiilor, sursele totale pentru finanțarea acestora sunt planificate să scadă cu 29,15% față de 2025, ajungând la 3,91 miliarde de lei.

Scăderea vine în principal din reducerea cu aproape 35% a contribuțiilor din fonduri externe nerambursabile și din componenta de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Venituri mai mari, pierderi de peste 100 de milioane de euro

Veniturile totale ale CFR SA sunt prognozate să crească în 2026 cu 19,47%, până la 8,23 miliarde de lei, însă cifra de afaceri scade ușor, cu 0,30%.

Veniturile din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare publice (TUI) sunt estimate la 957,6 milioane de lei, în creștere cu doar 0,82% față de finalul anului 2025.

Cu toate acestea, compania prognozează o pierdere de 532,8 milioane de lei (peste 100 de milioane de euro) la sfârșitul anului, o îmbunătățire față de pierderea de 900 de milioane de lei estimată inițial în martie, conform Club Feroviar.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat pe 19 iunie că bugetul a fost revizuit pentru a reduce pierderile, după ce propunerea inițială a fost respinsă.

Se taie și salariile

Cheltuielile totale cresc cu 18% în 2026, ajungând la 8,76 miliarde de lei, însă cheltuielile cu personalul scad cu 3,57%, până la 3,3 miliarde de lei.

Cheltuielile salariale propriu-zise sunt estimate la 3,05 miliarde de lei, în scădere cu 3,57%, iar bonusurile se reduc cu 9,34%, conform datelor incluse în proiectul de buget. Salariul mediu brut pe angajat scade de asemenea cu 2,02%, ajungând la 11.331 lei pe lună.

Numărul angajaților la finalul anului 2026 este estimat la 23.228, cu 1.741 de persoane mai puțin față de finalul anului 2025, reflectând o optimizare a costurilor de personal.

Cheltuielile alocate pentru Consiliul de Administrație și directorat scad și ele semnificativ. Pentru directorat, sumele au fost reduse la 805.150 lei, iar pentru Consiliul de Administrație la 1,37 milioane de lei, o scădere cu 28,56% față de 2025.

CFR SA are datorii de miliarde de lei

În ciuda eforturilor de optimizare bugetară, compania are de gestionat și creanțe restante estimate la 1,3 miliarde de lei, cu 6,41% mai mici decât la finalul anului trecut.

Unele dintre aceste creanțe provin de la CFR Marfă, care are datorii restante de peste 812 milioane de lei, iar altele sunt legate de litigii sau de societăți aflate în insolvență.

Plățile restante ale companiei sunt prognozate la 17,2 milioane de lei, o scădere modestă de 2,64% față de decembrie 2025.

În ciuda pierderilor prognozate și a fondurilor insuficiente pentru întreținerea infrastructurii feroviare, Guvernul insistă pe alocarea resurselor pentru modernizare, o strategie care va ridica întrebări privind starea rețelei feroviare existente și impactul asupra călătorilor și transporturilor de mărfuri.

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