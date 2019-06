VIDEO/ Ștefan Bănică nu crede că ar putea răzbi ca actor peste hotare. „Este foarte greu să pătrunzi acolo”

Chiar dacă a stabilit adevărate recoduri în România, prin spectacolele lui de la Sala Palatului, și a cucerit publicul consumator de filme și teatru, Ștefan Bănică ne-a mărturisit, la Interviurile Libertatea, că nu crede că ar fi avut același impact într-o altă țară, chiar dacă e un artist complex.

„Nu știu dacă aș fi putut să fac carieră în altă țară. Ca actor, depinzi extrem de tare de limba care se vorbește în țara în care te duci. Una e să cunoști o limbă cât să porți un dialog și alta e să vorbești la nivelul unui actor, care trebuie să înțeleagă toate nuanțele. Afară, în general, ca actor ai cea mai mare șansă, vezi Marcel Iureș, să joci niște străini din țările noastre, din est. Sigur că e senzațional, dar este foarte greu să pătrunzi acolo”, ne-a declarat Bănică.

«Pentru mine România e acasă»

În plus, actorul ne-a mai declarat că în afară de publicul de acasă, se simte conectat cu tot ce înseamnă țara natală și de fiecare dată când pleacă mai mult de câteva zile, nu știe cum să facă să se întoarcă mai repede.

„Nu cred că m-aș fi adaptat în altă țară. Dacă plec mai mult de două săptămâni din țară, mi-e dor să mă întorc. Am văzut foarte mulți români, am fost în turnee în afara țării, am cântat și am jucat pentru românii de acolo și, culmea, am întâlnit mulți oameni cu potențial financiar care își doresc să se întoarcă. E chestia asta că te trage ața să vii unde te simți tu acasă. E foarte important. Pentru mine România e acasă”, a mai spus Ștefan Bănică.

