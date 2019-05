Whats Up spune că i-a luat ceva vreme până să descopere metoda cea mai eficientă de a slăbi. A învățat însă din propriile greșeli și mai are doar un pas ca să atingă perfecțiunea. „Am slăbit 30 de kilograme și mai am foarte puțin. Nu mi-am văzut niciodată pătrățelele de pe burtă, nu știu dacă sunt romburi, triunghiuri, pătrățele și vreau să le văd”, ne-a spus cântărețul, mărturisindu-ne că o parte din vină o are și mama lui, care toată viața i-a spus să mănânce că este mult prea slab: „Acum, mama zice să mă opresc cu slăbitul, că nu mai am ce să dau jos, dar eu știu că mai am și vreau să scot și eu buricul la soare, la vară. Mama ea m-a făcut prima oară «pufarină», pentru că știi cum e, mama îi dă mereu copilului să mănânce, iar eu, copil fiind, nu-mi dădeam seama că vor fi repercusiuni. Mă trezeam că mă tot îngrășam, apoi făceam mai mult sport, mâncam mai puțin și reușeam să slăbesc, dar mă îngrășam la loc, pentru că îmi place mâncarea și mama mă certa că am slăbit prea tare. Practic, niciodată nu am reușit să-mi văd «pătrățelele», oricât de mult sport am făcut”.

„Am făcut și handbal, și baschet, numai că niciodată nu am fost la fel de perseverent ca în ultimii trei ani”

Dacă în adolescență nu punea accent pe aspectul fizic, odată ce a intrat în lumina reflectoarelor, Whats Up și-a dat seama că e foarte important cum arăți, chiar și în cazul bărbaților. A făcut mult sport și a încercat să țină diete, însă abia în ultimii ani a început să se vadă cu adevărat rezultatele. „Chiar am făcut sport. Am făcut și handbal, și baschet, multe, numai că niciodată nu am fost la fel de perseverent ca în ultimii trei ani. Mi-am dat seama că o încurc pe Irina (designerul care îi face hainele – n.r.), că veneam la probă și eram cam rotunjor, totul plesnea pe mine și nu era bine, că nu era estetic, iar în industria noastră, vrei, nu vrei, se pune accent și pe estetic”, ne-a mai spus cântărețul, fericit că acum îi vin perfect hainele pe care și le cumpărase pe vremea când era mai plinuț. „Pantalonii îmi veneau strâmți și acum sunt niște pantaloni largi. Atunci erau mulate, acum arăt ca un rapper, cum vrea sufletul meu”, se amuză el.

VIDEO: Dumitru Angelescu

