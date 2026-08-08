Muncitorul moldovean lucra fără forme legale

Nicu, în vârstă de 35 de ani și originar din Republica Moldova, venise în Italia pentru a munci.

Își găsise de lucru la Padova, ca muncitor într-o firmă românească de construcții, însă lucra fără forme legale, potrivit Il Gazzettino. Bărbatul ajunsese în Italia cu doar o zi înainte de tragedie și era găzduit de câteva rude în Bovolenta, localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri de Padova.

Marți, 4 august, a plecat de acasă pentru prima sa zi de muncă. și, conform reconstituirii prezentate de anchetatori, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla pe șantier, i s-a făcut rău.

Doi muncitori s-au apropiat de el și l-au ajutat să se așeze, întrebându-l dacă are nevoie de ajutor.

Patronul român nu ar fi chemat imediat ambulanța

Patronul firmei a fost anunțat despre starea muncitorului, iar acesta, în loc să cheme o ambulanță, le-ar fi cerut celor doi muncitori să îl ducă pe bărbat la el acasă, spunând că se va ocupa el să îl readucă în simțiri. Doar că, odată ajunși la locuință, cei prezenți și-ar fi dat seama că bărbatul nu își revine și că starea sa se agravează. Atunci, antreprenorul le-ar fi cerut ajutorul mătușii și verișoarei sale, care l-au urcat din nou într-o mașină pentru a-l transporta la spital.

Drumul până la Spitalul din Padova ar fi durat aproximativ 20 de minute. Femeile au oprit însă într-o parcare a unui supermarket din Saonara și au sunat la numărul de urgență 118. La fața locului au ajuns o ambulanță a serviciului Suem și carabinierii. Cadrele medicale au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ un sfert de oră, însă fără rezultat. Nicu era deja decedat.

Anchetatorii încearcă să lămurească intervalul de două ore

Cazul ridică mai multe semne de întrebare pentru anchetatori. Unul dintre acestea este faptul că muncitorul lucra fără forme legale, iar atunci când i s-a făcut rău nu a fost chemată imediat ambulanța. Potrivit publicației italiene, patronul ar fi declarat că a procedat astfel pentru „a nu suporta repercusiuni suplimentare”. Și ora la care muncitorului i s-a făcut rău urmează să fie analizată.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14.00, iar o ordonanță a Regiunii Veneto interzice expunerea la soare și la temperaturi ridicate în perioada 12.30-16.00.

Anchetatorii urmează astfel să stabilească ce fel de activitate desfășura bărbatul în acel moment și unde se afla: într-un container, la adăpost, sau expus temperaturilor care au ajuns în aceste zile la aproximativ 40 de grade Celsius.

Cele mai multe întrebări se referă însă la traseul parcurs de muncitor din momentul în care i s-a făcut rău și până la momentul în care a fost declarat mort.

Pentru clarificarea circumstanțelor morții a fost dispusă efectuarea unei autopsii, examinarea medico-legală fiind încredințată medicului legist Antonello Cirnelli. Acesta trebuie să stabilească ora exactă a decesului și cauza morții. Anchetatorii vor să afle dacă bărbatul a suferit o problemă cardiacă sau dacă starea sa a fost provocată de temperaturile ridicate.

Șase români, sub anchetă

Pe lângă ancheta privind neacordarea ajutorului, în care sunt vizate șase persoane, inclusiv patronul firmei, carabinierii verifică și imaginile camerelor de supraveghere din parcarea supermarketului.

Anchetatorii vor să stabilească dacă muncitorul a ajuns acolo în viață. Potrivit unor martori, atunci când cele două femei au solicitat ajutorul, bărbatul părea deja decedat.

Oamenii legii nu exclud nici ipoteza că ar fi existat intenția de a abandona trupul fără raportarea incidentului. Această ipoteză ridică însă, la rândul său, întrebări, în condițiile în care cele două femei au alertat ulterior serviciile de urgență.

Deocamdată, anchetatorii au stabilit că muncitorul moldovean a murit în urma unui episod medical survenit în jurul orei 14.00, pe un șantier de construcții, că nu a primit imediat îngrijiri medicale și că a fost găsit mort aproximativ două ore mai târziu, în parcarea unui supermarket.

Alina: „Soțul meu a murit de epuizare, nimeni nu l-a ajutat”

Soția moldoveanului cere să afle adevărul și să se facă dreptate. Femeia susține că soțul ei nu a primit ajutor medical și că a fost transportat timp de aproximativ două ore și jumătate fără să ajungă la spital.

Drama familiei este surprinsă într-un mesaj transmis pe WhatsApp de Alina Nosei. „Dumneavoastră, care sunteți acolo, nu știți mai bine decât mine ce s-a întâmplat?”, a scris femeia, care are ca fotografie de profil imaginea fiicei sale zâmbitoare, scrie La Repubblica. „Acolo” înseamnă Italia, la aproximativ 2.000 de kilometri de casa familiei din Republica Moldova. Iar ceea ce „s-a întâmplat” este moartea soțului său.

De trei zile, Alina Nosei este văduvă. „Și eu vreau să aflu adevărul”, spune femeia, care a aflat despre tragedie în urma unui telefon. Acum spune că vrea „dreptate” și ca orice persoană responsabilă să plătească, pentru că „doi copii nu mai au acum tată”.

„L-au lăsat să moară, l-au pus în mașină mort fără să cheme ambulanța”, susține Alina.

Acum, femeia trebuie să aibă grijă singură de cei doi copii ai familiei: fiica lor, care urmează să împlinească șapte ani peste câteva zile, și cel mai mic copil, care are doar o lună și jumătate. „Tatăl lor venise în Italia să muncească. Îl așteptau pe un alt șantier, dar apoi patronul acelei firme a ajuns la spital, iar el s-a dus acolo unde a murit”, își amintește femeia, care a fost căsătorită cu Nicu timp de 11 ani. Ultimul mesaj dintre cei doi datează din seara de dinaintea tragediei.

„Marți dimineață a plecat devreme la muncă și nu avea internet”. Aceasta avea să fie ultima zi din viața lui Nicu. Acum, Alina rămâne cu o întrebare la care așteaptă răspuns din partea anchetatorilor: „Ei”, cei care i-au văzut soțul murind, „vor scăpa așa?”.

ANCE Padova: „Trebuie stabilit ce fel de muncă făcea la acea oră”

Monica Grosselle, președinta ANCE (Asociația Antreprenorilor în Construcții) Padova, a transmis un mesaj de condoleanțe și a subliniat importanța anchetei.

„În fața unei asemenea tragedii, primul gând se îndreaptă către victimă și familie. Neștiind faptele, vom lăsa ancheta să își urmeze cursul”, a declarat Grosselle, care a atras atenția și asupra condițiilor de lucru în perioadele cu temperaturi extreme.

„Există însă o ordonanță regională care interzice expunerea la soare la ora la care muncitorului i s-a făcut rău și, din păcate, temperaturile excesive din aceste zile pot provoca stres termic. Există însă o problemă de informare și prevenție, companiile noastre membre investesc mult în siguranță, dar există o parte dintre firme care nu fac suficient. Trebuie să se stabilească ce fel de muncă făcea la acea oră. Uneori, stările de rău apar și independent de locul în care se lucrează”, a mai spus președinta ANCE Padova.

Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care a murit muncitorul de 35 de ani.

Recent, tot în Italia, un tânăr român de doar 19 ani a murit în timp culegea roșii pe câmp, la 40 de grade Celsius. Autoritățile italiene investighează circumstanțele tragediei, luând în calcul ipoteza unui șoc termic sau accident vascular cerebral. Totodată, se analizează dacă au fost respectate reglementările regionale privind evitarea muncii la soare între orele 12.30 și 16.00.

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