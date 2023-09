„Susțin această relație frate-soră pentru că noi, ca părinți, nu știm ce soartă vom avea. Nu știm niciodată. Ei trebuie să fie uniți, să se ajute și să se iubească unul pe celălalt. Și e vorba de o iubire specială în cazul lor.

Sigur (N.red.: Violeta are o legătură și cu fratele mai mic). Acum vorbeam de cei mai mari fiindcă au alte subiecte de discutat. Există apropiere între toți cei trei. Și e și normal ca noi, maturii, să susținem această apropiere. Când noi n-om mai fi, ei rămân singurii care se pot susține. Eu, care nu prea mai am rude mai vârstnice decât mine, știu ce înseamnă asta.”, a declarat recent Andreea Marin, pentru Cancan.ro.

Andreea Marin vrea să devină mamă

Andreea Marin își dorește să devină mamă din nou și, aflată la 47 de ani. „Cătălin Măruță: Mi-a plăcut foarte mult când ai spus că la 47 de ani nu ți-e teamă să devii din nou mamă, pentru că există prejudecata asta: domne, după nu știu ce vârstă să nu apară probleme, e mai greu…

Andreea Marin: E adevărat. Nu putem să ne facem că nu e așa, că una e să fii mamă la 20 și ceva de ani, alta e să fii mamă la 40 și. Acum, să-mi dea Dumnezeu șansa asta.

Deocamdată nu s-a întâmplat, dar dacă s-ar întâmpla…eu am vrut să transmit un mesaj tuturor care probabil se privesc în oglindă, sau probabil se privesc în adâncul sufletului și-și spun: domne, am 47 de ani, merg cu pași repezi spre 50, deci nu mai pot să am eu pretențiile alea de la 20 și de ani.

De ce nu? E adevărat, ce nu trebuie să ai este mintea aceea, sau imaturitatea care să-ți spună că trebuie să arăți ca la 20. Nu, domne! Nu trebuie! Și nici nu mai încerca!”, a fost discuția dintre Cătălin Măruță și Andreea Marin, în cadrul podcastului, în urmă cu câteva luni.