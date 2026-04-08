Oamenii legii au ajuns la locuința tânărului și au încercat să negocieze cu el, însă deoarece exista riscul unei deflagrații, polițiștii au intrat peste Fulgy în casă și l-au găsit pe acesta în dormitor, în afara oricărui pericol. După care l-au luat și l-au dus la spital.

La câteva ore distanță, Viorica din Clejani, mama tânărului, a postat pe TikTok un mesaj prin care afirma că Fulgy nu este bine deloc, dar că după ce va fi externat din Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” acesta va fi din nou un băiat cuminte.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

„Vă dați seama cât de vinovată mă simt eu? Cât de tristă sunt? Este cel mai urât Paște. Sunt și bolnavă, în tratament pentru diabet, și eu nu pot nici să iau pastile, nici să mănânc. Dar, încă o dată, mă repet: copilul acesta nu era într-o stare bună. Mulțumesc lui Dumnezeu… Să vedeți și voi cât l-a iubit Dumnezeu pe copilul acesta, că este bine, este în siguranță, este pe mâna medicilor. Și o să fie bine, o să fie un copil normal, cum era el: un copil cu bun-simț, un copil deștept, care învăța bine la școală, un copil care studia.

Eu, ca părinte, ce pot să fac decât să fiu alături de el și să-l susțin în continuare până Îi închide ochii și Îi pune mâinile pe piept? De aceea, vă rog frumos, este Săptămâna Mare. Iisus Hristos a fost omorât de oameni, neiertat și neiubit. Să fiți mai buni! Eu nu știu… Eu personal îmi cer scuze. Măi, măi, măi… Că v-am jurat. Și eu am fost înjurată la rândul meu și nu am luat în seamă”, a spus Viorica de la Clejani pe TikTok.

Mesajul ei a venit la scurt timp după ce Viorica și Ioniță din Clejani anunțaseră că Fulgy a fost internat și va primi tratamentul necesar.

„Noi, ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copilul indiferent de situație. Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Din cauza problemelor medicale a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale aseară.

Acum este internat, iar noi suntem alături de el și îi vom fi alături, pentru că este un copil bun și muncitor, dar care la un moment dat a avut o problemă. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament”, afirmau părinții lui Fulgy de la Clejani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE