Viorica de la Clejani se mută din România: „Îmi iau o casă acolo”. Ce a spus despre Fulgy, fiul ei: „Pe plăcere”

Printre altele, Viorica de la Clejani a precizat că a luat decizia de a se muta în Dubai, acolo unde locuiesc deja Fulgy și Marga, cei doi copii ai ei. Însă nu este sigură că Ioniță de la Clejani, soțul ei, dorește să părăsească și el România.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Da, Fulgy rămâne în Dubai! Continuă studiile lui. Nu știu dacă se mai întoarce în România. Eu îi zic să nu mai vină în România, să rămână în Dubai, pentru că o să mă mut și eu curând în Dubai. E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot, îi urez succes, sănătate și activitate! Eu vin când trebuie și cum trebuie, nu mai stau ca la început, să îmi iau cântare azi, mâine, poimâine… Îmi iau pe plăceri. Dacă îmi convine, mă duc, dacă nu, nu!

Fulgy e în Dubai, Marga e plecată. E mutată și ea în Dubai! Vreau și eu să mă mut în Dubai, vorbesc serios. Vreau să îmi iau o casă acolo”, a spus Viorica de la Clejani la PRO TV.

În fața lui Cătălin Măruță, celebra cântăreață a vorbit și despre spectacolul pe care Fulgy l-a susținut în Dubai de Revelion, când a cântat la pian, iar clipul video cu el s-a viralizat în mediul online.

„A fost cea mai mare bucurie în sufletul nostru ca Fulgy să cânte în seara de Revelion. Și după a mai continuat cu încă șapte spectacole, în unul dintre cele mai prestigioase locuri din Dubai: Burj Khalifa! Un spectacol cum nu am mai văzut niciodată, un spectacol grandios.

Un copil iubit de Dumnezeu, un copil care a studiat de la 4 ani pianul. S-a înscris la preselecție, au fost foarte mulți pianiști și nici nu se uitau la ei cum arată, ci îi ascultau din altă cameră. E un talent iubit de Dumnezeu și mi-a adus cea mai mare bucurie cu acest concert. Ne spunea fel de fel de lucruri, dar nu l-am luat în seamă până în ziua când mi-a trimis contractul”, a mai precizat Viorica de la Clejani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE