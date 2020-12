Viviana Sposub a dezvăluit dacă are sau nu silicoane. „Asta e întrebarea pe care o primesc cel mai des. Și m-am săturat să tot răspund”

„Ai silicoane? Asta e întrebarea pe care o primesc cel mai des. Și m-am săturat să tot răspund, mai ales că mie mi se pare destul de clar cum arată niște sâni naturali și cum arată niște sâni cu implanturi.

Aici trebuie să fiu mega recunoscătoare pentru gena pe care o moștenesc. Așa sunt toate femeile din familia mea, pornind de la bunica!

Totuși, până să ajung la liceu și să realizez că un bust generos reprezintă un atu pentru o femeie, am fost extrem de complexată pentru că sânii mei au început să crească încă din clasa a cincea.

Îmi aduc aminte și acum promisiunile pe care mi le făceam și pe care le împărtășeam cu sora mea: „Eu nu o să port niciodată decolteu!

Având în vedere că, de multe ori, atenția cădea în zona bustului, îmi doream să ascund asta și să păstrez acest aspect ca pe un secret.

Dar am crescut și am început să mă iubesc fix așa cum sunt, ba, mai mult, am început să pun în evidență și să mă bucur din plin de acest atu. Desigur, nu am vrut să țin bucuria doar pentru mine”, a spus Viviana Sposub pentru VIVA!





