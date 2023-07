Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit după 3 ani de relație. Pe Instagram, prezentatoarea a postat un mesaj în care confirmă despărțirea de actor, ținând să precizeze că își dorește discreție în continuare.

„Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte. Eu și George nu mai formăm un cuplu. Suntem recunoscători pentru tot ce am trăit împreună. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul celor 3 ani. E o perioadă în care ne dorim discreție și intimitate”, a scris Viviana Sposub pe Instagram.

Viviana Sposub și-a închiriat un apartement

Înainte cu câteva săptămâni de vestea despărțirii de George Burcea, Viviana Sposub a publicat pe TikTok un clip video în care anunța că s-a mutat într-un nou apartament, unul cu două camere. „M-am mutat într-un nou apartament și facem turul”, a zis vedeta.

Rând pe rând a prezentat toate camerele, decorurile, a și explicat că apartamentul nu are living, dar are două dormitoare. „Începem cu începutul, asta e intrarea. (…) Intrăm în bucătărie, este cu roz, cu mov, așa cum este întreg apartamentul, o să vedeți în curând”.

„Primul dormitor este cu mov. Și iubesc să am plante în casă pentru că aduc prosperitate și abia aștept să am grijă de noii mei prieteni. (…) Acesta e al doilea dormitor. Apartamentul nu dispune de living, dar pe mine nu mă deranjează, mă bucur că am foarte multe spații de depozitare. (…) Ador”, a încheiat Viviana Sposub.

Povestea de iubire dintre Viviana Sposub și George Burcea

Viviana și George s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii Ferma, de la Pro TV, la care ambii au participat în calitate de concurenți. Chiar dacă George Burcea trecea printr-un divorț și mai multe probleme cu fosta soție, Viviana a fost alături de el necondiționat și au trecut împreună prin toate.

Recent, George Burcea a petrecut o săptămână alături de fetițele sale, Ella și Clara, iar de această dată Viviana Sposub nu i-a însoțit. Fosta prezentatoare de la Kanal D obișnuia să meargă peste tot cu iubitul ei, însă de această dată a preferat să rămână în București. Absența Vivianei din vacanță a dus la zvonuri potrivit cărora în cuplul actorului ar exista probleme.

„Am fost cu fetele într-o minivacanță, la munte, la Ferma Dacilor, la tabăra de canto a lui Cezar Ouatu. Ne-am simțit foarte bine, am stat o săptămână. Acolo te deconectezi de toate, mănânci direct de la sursă. S-au implicat și ele în activități, au stat cu ceilalți copii. Vreau să mă bucur de toată această perioadă în care voi sta cu copiii”, a mărturisit George Burcea pentru cancan.ro, zilele trecute.

