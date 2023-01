Recent, Vlăduța Lupău și-a întrebat fanii dacă să facă un cont de Instagram, unde să își pună hainele la vânzare. Cântăreața a fost imediat criticată pentru ideea pe care a avut-o, apoi ea a explicat de ce își dorește să facă acest lucru. Vlăduță Lupău a investit mult în vestimentația sa și acum își dorește să vândă o parte din hainele pe care nu le mai poartă. Ea vrea să scoată la vânzare obiectele vestimentare de brand și rochiile de lux.

Mulți au criticat-o că nu le donează, iar reacția Vlăduței nu a întârziat să apară: „Am primit mesaj de la voi și mă întrebați de ce nu donez hainele la banii mei și de ce le vând. Ei bine, și banii mei sunt munciți și unele haine au fost destul de scumpe ca să ajungă la cineva care nu le apreciază sau care n-are unde să le poarte. Poate dau o rochie care a fost câteva mii de lei și persoana respectivă la care eu aș dona rochia poate nu are unde să o poarte“.

Interpreta de muzică populară consideră că rochiile de seară ar fi nefolositoare pentru persoanele nevoiașe. De-a lungul timpului, Vlăduța Lupău a mai donat haine care pot fi purtate de zi cu zi. Se pare că nu toți oamenii au fost încântați de donația primită.

„Eu am donat la un moment dat multe pachete cu haine de-ale mele, de-ale lui Adi și nu au fost apreciate. Poate nu au fost brandurile preferate ale voastre, habar nu am. Și atunci m-am gândit să le vând”, a mai spus artista.

Și a continuat: „Dar dacă mă enervez, nu le mai vând. Uite așa le țin eu în dulap la mine. (…) Dar totuși parcă le-aș și vinde. Am unele cu etichetă pe ele, nou-nouțe, nepurtate. Și nu le vând la prețul cu care le-am luat”.

„Eu am crescut și am umblat îmbrăcată cu haine de la second-hand”

Înainte să nască, Vlăduța Lupău spunea că își va îmbrăca copilul și de la second-hand, pentru că își dorește ca fiul ei să înțeleagă că nu poate avea totul pe tavă fără să muncească pentru ceea ce își dorește. Deși are o situație financiară foarte bună, Vlăduța vrea ca fiul ei să învețe să aprecieze fiecare lucru din viața lui.

„Spuneam acest lucru, într-adevăr, și m-a râs lumea! (râde) Ei bine, și eu am crescut și am umblat îmbrăcată cu haine de la second-hand și tocmai de aceea îmi doream să fac ceva și să reușesc în viață, ca să pot să îmi permit și eu hainele și lucrurile pe care mi le doresc. Poate dacă aveam doar haine de firmă sau lucruri scumpe, nu mai știam cum e să nu am și valoarea lor. De aceea am să încerc, pe cât posibil, chiar și prin acest aspect, să îmi educ copilul să învețe că nu-i totul de-a gata și că se poate orice! Ca să poți orice, trebuie să faci ceva!”, a declarat artista pentru VIVA!.

