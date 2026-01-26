Cei de la Antena 1 au luat decizia, după ce s-au consultat cu medicii, să o trimită acasă pe fosta iubită a lui Florin Ristei, asta după ce a fost și transportată la spital, pentru controale amănunțite.

Din cauza durerilor la stomac care s-au reactivat, pe motiv că Yasmin Awad suferea de ulcer, concurenta din tribul Faimoșilor a plecat acasă în lacrimi.

„Yasmin, ai acuzat dureri de stomac. Acel ulcer pe care îl aveai s-a reactivat și a trebuit să mergi de urgență la spital. Au fost făcute investigații. Știu cât de mult ți-ai dorit să vii aici, să vii în Survivor. Știu să ți-ai dorit să mergi până la capăt, dar din păcate, sfatul medical este foarte clar și, din păcate, pentru tine aici se oprește această competiție. Va trebui să te întorci acasă și să începi tratamentul care să te facă bine. Drumul tău în Survivor se oprește acum”, a spus Adi Vasile, prezentatorul emisiunii de la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 32

„Îmi momentul ăsta sunt emoționată să-mi revăd colegii. Nu pot să mă abțin din plâns. Mi-e dor de ei și sper să sunteți bine. Îmi pare foarte rău”, a spus Yasmin Awad, înainte să părăsească Survivor România 2026.

Jurnaliștii de la Cancan au reușit să afle și câți bani a primit Yasmin Awad pentru a pleca în Republica Dominicană. Potrivit sursei citate, fosta iubită a lui Florin Ristei a semnat un contract cu Antena 1 în care se preciza că îi vor intra în cont câte 2.000 de euro pentru fiecare săptămână pe care o petrece la Survivor România 2026.

Astfel, pentru că a rezistat în show-ul de la Antena 1 timp de trei săptămâni, după care a fost trimisă acasă, din motive medicale, Yasmin Awad s-a ales cu 6.000 de euro!