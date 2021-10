Zanni, câștigătorul „Survivor România”, la secția de Poliție. „M-au luat pentru că am avut tupeu”

În urmă cu doar două zile, pe 29 octombrie, Zanni a distribuit pe contul lui de Instagram, acolo unde are peste 200.000 de fani, o imagine dintr-o secție de Poliție din București. Cântărețul apare în prim plan, iar în spatele lui sunt mai multe femei în uniformă.

În dreptul fotografiei, el a făcut și câteva dezvăluiri: „M-au luat pe secție pentru că am avut tupeu. Glumesc. N-am tupeu. Am doar cazierul fresh.”, a transmis Zanni care a dat de înțeles că a mers la o secție de Poliție pentru a-și ridica cazierul.

Fanii lui imediat s-au alarmat, au reacționat la secțiunea comentarii imediat după ce au văzut poza lui din secția de Poliție. „Un minut cu ține și este de ajuns să înțeleg, pt ce cazier, de ce ne lipsește, atunci spor la învățat și baftă! (…) Jucăm am sau n-ai permis? (…) O posibilă cauză ar fi culoarea verde a părului! Era mai bine blond! (…) Pentru ce ai nevoie de cazier judiciar? Te angajezi? Vin să te recuperez? (…) Școală de șoferi?”, au fost doar câteva dintre mesajele primite de Zanni pe contul sau de Instagram.

Așadar, unii dintre fanii lui au speculat că acesta face școala de șoferi sau că se angajează. Până acum, artistul nu a făcut declarații pe marginea acestui subiect.

A crescut într-un orfelinat

Zanni, câștigătorul „Survivor România”, a vorbit despre traumele din viața sa, despre ce i-a făcut femeia la care era în plasament. Artistul nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria sa, care nu a fost tocmai una de care să își amintească cu mare drag. Zanni a crescut într-un orfelinat și a rămas cu multe traume din această perioadă.

Câștigătorul de la „Survivor România” a mărturisit care a fost cea mai mare traumă a sa și pe care o mai are și în prezent. Zanni își aduce aminte că femeia la care era în plasament i-a lăsat multe răni în suflet. Protejatul lui Alex Velea susține că aceasta era o femeie strictă și că se certa cu el ca un adult, el fiind doar un copil la vremea respectivă. Mai mult, ea ar fi intervenit în toate prieteniile pe care câștigătorul de la „Survivor România” încerca să le lege.

„Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea, trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine. Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult.

Asta m-a marcat. Dar, mai ales, m-a durut faptul că îmi rupea toate relațiile de prietenie pe care le aveam cu fete, colegi. La școală, părinții altor colegi se atașau de mine și, ca să mă pedepsească, pentru că vedea că nu mai ține faptul că mă amenința că nu îmi mai dă bani sau nu mă lasă la calculator, îmi rupea relațiile de prietenie.

Trăiam prieteniile acelea, erau refugiul meu. Nu mai doream să stau la cămin, doream să cunosc alți oameni, să merg în familiile lor. Mă bucuram să îi văd cum se așază la masă, mă hrăneam din momentele alea, învățam cum e la alții. Ea îmi stingea aceste momente și au fost cele mai dureroase momente ale copilăriei mele.

Am avut multe momente în viață în care toată lumea era împotriva mea: prietenii, cei care m-au crescut, profesorii. Părea că viața nu e pentru mine și mă întrebam care este rolul meu în viață. Dar am știut că este un loc și pentru mine și trebuie doar să am răbdare”, a declarat Zanni pentru VIVA!.

