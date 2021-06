Zanni de la „Survivor România” rămâne preferatul publicului de acasă. „Strategia mea a fost să spun ce simt”

Și în săptămâna care s-a încheiat cu ediția de duminică seară, Zanni a fost favoritul publicului de acasă. Acesta a făcut declarații și le-a mulțumit celor care vor să îl vadă în finală.

„Ce am realizat eu în emisiunea asta, că am intrat râzând și pe zi ce trece mi s-a luat zâmbetul de pe buze. Mi-am dat seama că în fiecare zi am găsit motive să mă distrez, că asta a fost strategia mea aici.

Strategia mea a fost să spun ce simt și că văd doar partea comică din această emisiune.

Chiar dacă mă enervez, trebuie să trec repede peste. Ieri și azi am cam fost timorat și acum, că am aflat că m-a votat lumea, mi-a venit din nou fericirea”, a spus Zanni.

În ediția de duminică seara, 27 iunie, Sebastian Chitoșcă a fost eliminat din competiție, Elena Marin intrând la individuale, împreună cu Zanni.



