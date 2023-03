Zanni a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță alături de Alex Delea, iar în platou era prezent și Cristi Mitrea, care l-a criticat pe câștigătorul Survivor România 2021. Fără să-l intereseze că este în direct, luptătorul și-a spus părerea sinceră despre atitudinea lui Zanni, atunci când artistul a mers în Republica Dominicană pentru a-i ajuta pe concurenți să se pregătească pentru unificare.

La PRO TV, Zanni a declarat că el este cel mai în măsură să critice concurenții, pentru că a trăit pe propria piele această experiență.

„Eu i-am rupt live-urile mele. Eu mă simt în măsură. Și ăsta e talentul meu, judecata. Eu sunt cel mai bun critic. Și evident că sunt în măsură. Eu am fost acolo. Cine n-a fost acolo nu poate să vorbească cu mine că de ce. Am ajuns acolo și mi-am dat seama că oamenii nu sunt aceeași în fața camerelor.

Eu până să ajung acolo, am zis că sunt nașpa toți. Îmi plăcea de Războinici. Am ajuns acolo și m-am îndrăgostit de toți, li se vede dulceața când vorbești cu ei în spatele camerelor. Când am stat cu ei de vorbă, îmi era drag de toți, nu mai voiam să-i văd afară. Și mi-a părut rău când se nominalizau”.

Cristi Mitrea l-a criticat pe Zanni

Cristi Mitrea l-a criticat în direct pe Zanni și nu a fost deloc de acord cu atitudinea pe care acesta a avut-o față de concurenții din echipa Faimoșilor. Fostul iubit al Andreei Mantea nu s-a ferit să spună ce gândește despre câștigătorul Survivor România 2021.

„Eu consider că oamenii ăștia au fost trimiși acolo cu un scop. Unii și l-au atins, alții nu. Unii s-au dus pentru propriul interes, alții ca să facă sarcina respectivă și anume de a fi mentor. Călăuza trebuie să fie un om înțelept, în mintea mea, care să găsească calități sau să găsească ce nu funcționează într-un sistem și să ajute mai departe, ca să construiască, nu să destrame”.

Și a continuat: „Diferența este între băieți, între Zanni și Delea. Ceea ce am observat este că Zanni s-a dus acolo și a spus: «Ok, sunteți slabi». Eu consider că ai ocolit foarte mult rolul pentru care te-ai dus. Delea, cu firea lui naturală de a ține omul sus, a contat puțin mai mult”.

„Este o părere care nu cântărește absolut deloc”

Când a auzit părerea lui Cristi Mitrea, Zanni nu a rămas indiferent și i-a dat replică. Artistul susține că nu s-a difuzat la TV tot ceea ce el le-a transmis concurenților, iar montajul ar fi fost făcut în așa fel încât să se înțeleagă altceva.

„Este o opinie care sună bine. Este ideală. Numai că este o părere care nu cântărește absolut deloc, absolut nimic. Pentru că el nu a fost acolo. Nu știe ce am vorbit eu cu el. Nu știe ce s-a difuzat. Pentru că din alea trei zile, voi ați văzut niște imagini. Eu știu ce am vorbit cu ei și eu știu ce s-a decupat și ce s-a montat.

Eu știu cât de optimist am fost. Eu știu premisa de la care le-am spus să plece și să facă o strategie reală. E departe ce am vorbit eu cu ei și ce s-a dat la televizor. Cristi nu a fost acolo cu mine ca să judece vreodată experiența reală și faptele de acolo. Cristi a văzut de acasă.

Nu are cum vreodată să aibă dreptate în detrimentul meu. Dacă și eu aș vedea aceleași imagini, aș zice «Zannidache, repetent, nota 4, afară!». Ei n-au cum să mă lase pe mine repetent. Ai înțeles? Nu mă lași tu pe mine repetent, care nu știi ce am trăit!”, a reacționat Zanni.

Elena Chiriac i-a însoțit pe Alex Delea și Zanni în Republica Dominicană și a intervenit în emisiunea lui Cătălin Măruță prin apel video. Ea a plecat direct în Londra, acolo unde locuiește de câțiva ani. Fosta concurentă de la Survivor România a încercat să îi explice artistului că tot timpul vor exista oameni care îl vor critica.

„Mă uit la ei și m-am obișnuit cu ăștia de mănâncă popcorn și se uită la televizor. Și înțeleg că atât se poate pentru ei. Să se ducă acolo și să vadă!”, a fost replica lui Zanni.

