Un elev a atacat cu un cuțit un coleg și o angajată la Școala Electrotehnică din Zagreb. Incidentul a avut loc vineri, 11 septembrie, iar autorul a fost reținut, a relatat 24sata. Cursurile au fost suspendate.

Un incident grav a avut loc în această dimineață la o școală din cartierul Voltino, Zagreb, unde un elev a atacat cu un cuțit un coleg și o angajată a instituției de învățământ.

Atacatorul, care este și el elev al școlii, a fost reținut de poliție, iar cursurile au fost suspendate.

Directorul Spitalului Clinic din Zagreb, Fran Borovečki, a confirmat că elevul rănit a suferit leziuni severe, care i-au pus viața în pericol, în zona toracelui și a abdomenului.

Tânărul a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență și se află în prezent într-o stare stabilă. Angajata școlii a primit, de asemenea, îngrijiri medicale.

Profesorul Mario Božurici de la Școala Electrotehnică din Zagreb a descris momentele de panică de după atac. Acesta a povestit că a ajuns la școală cu câteva minute înainte de ora 8.00 și a întâlnit elevi care fugeau din clădire.

„Când i-am întrebat ce se întâmplă, mi-au strigat să fug, cineva atacă cu un cuțit înăuntru”, a relatat profesorul. Božurici a intrat în clădire, a ajutat la imobilizarea atacatorului și i-a acordat primul ajutor elevului rănit până la sosirea echipajelor de urgență.

Primarul Zagrebului, Tomislav Tomaševici, a declarat: „Suntem zguduiți de acest incident tragic care a avut loc în Școala Electrotehnică. În acest moment, cel mai important este ca răniții să se recupereze cât mai repede”.

Incidentul, care ar fi fost precedat de o ceartă verbală între elevi cu o zi înainte, a șocat comunitatea locală.

Potrivit martorilor, atacatorul a intrat în școală purtând o mască, ceea ce a sporit panica.