Un tiktoker a mers în vacanță în Siria, a spus câți bani a cheltuit pe mâncare și a devenit viral: „E cam 3 lei”

Un tiktoker a mers în Siria în vacanță și a dezvăluit online câți bani a cheltuit pentru mâncare și unele activități de zi cu zi. Imaginile distribuite pe TikTok au devenit virale și au dus la o adevărată dezbatere în comentariile lăsate pe platformă.

Tiktokerul a spus cât a cheltuit în Siria pe mâncare

Abdul on Fuel, un creator de conținut din România, a devenit viral pe TikTok după ce a detaliat bugetul complet al unei călătorii în Siria, o țară care nu este printre „vedetele” pe lista destinațiilor alese de români. Nu de puține ori pentru Siria au fost emise și alerte de călătorie, în special în perioada războaielor, iar experții le recomandă turiștilor să fie extrem de atenți când aleg această destinație, să consulte sfaturile de la MAE și să opteze pentru un grup organizat de turiști, în locul experiențelor pe cont propriu.

„Și acum partea a treia: cât costă mâncarea și lucrurile de zi cu zi în Siria? Sincer, am fost surprins de cât de ieftin a fost”, spune Abdul, la începutul videoclipului postat pe TikTok.

Ulterior, tânărul începe să prezinte prețurile pentru alimente, dar și pentru o cină la un restaurant luxos. Băiatul spune că una dintre cele mai mari cheltuieli a fost închirierea mașinii pentru care a plătit 50 de dolari pe zi.

„De exemplu, un sandiș cu falafel m-a costat 4 lei. Am mers la un restaurant mai luxos cu 10 persoane și am plătit 350 de lei. Mașina închiriată a fost una dintre cele mai mari cheltuieli. Am dat 50 de dolari pe zi, ceea ce înseamnă 200 și ceva de lei. La supermarket, un pachet de chipsuri costă cam 3 lei”, a mai precizat tânărul.

Cât a plătit băiatul la frizerie și cât l-au costat taxiurile

Pe lista de cheltuieli, tânărul de pe TikTok a inclus și banii dați la frizer, dar și costul taxiurilor pe care le-a folosit să se deplaseze prin oraș. Tânărul mărturisește că cel mai mult a plătit pentru o cursă până la aeroport.

„Am fost la frizer, unde părul și barba m-au costat 12 lei. Taxiurile prin oraș costă cam 8-12 lei, iar cel mai mult am plătit 27 de lei pentru un drum până la aeroport care a durat 45 de minute”, a mai spus el.

Tânărul este farmacist așa că nu putea rata o vizită într-o farmacie siriană, unde spune că a plătit doar 30 de lei pentru patru medicamente.

„Am intrat la o farmacie și am luat patru medicamente care m-au costat sub 30 de lei. Dacă vă întrebați dacă vă trebuie un buget uriaș ca să vizitați Siria, răspunsul este nu chiar”, a mai precizat el.

Videoclipul de pe TikTok a generat o întreagă dezbatere în mediul online

Videoclipul a devenit viral rapid și a generat o întreagă dezbatere în mediul online. În timp ce unii internauți l-au întrebat cum a călătorit în Siria și dacă este o țară sigură, alții l-au acuzat direct că dezinformează și nu spune că „prețurile acelea sunt foarte mari pentru veniturile lor”:

„Ieftin..dar spune cât este salariu mediu în Siria..”;

„Dezinformați involuntar. NU este ieftin!!! Traiul lor este foarte greu iar acei "4 lei" pentru ei este mult!”;

„Pentru lumea care vine în vizită, da, e ieftin. Dar pentru cei care locuiesc aici este extrem de scump la salariile raportate!”, sunt doar câteva dintre comentariile în care oamenii vorbesc despre veniturile mici din Siria și prețurile din videoclip.

Pe de altă parte, au fost și utilizatori care i-au luat apărarea tânărului și au explicat faptul că prezentarea sa are doar scop turistic.