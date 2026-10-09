Intri în birou, îți saluți colegii, dar nimeni nu pare prea încântat să te vadă. Când te apropii de grupul care discută la cafea, conversația se oprește brusc. Poate fi o simplă coincidență, dar există și situații în care astfel de gesturi ascund relații mai puțin prietenoase. Publicația elvețiană Blick, parte a Grupului Ringier, prezintă zece semne care pot indica faptul că nu ești tocmai persoana preferată a colegilor de serviciu.

Colegii nu te privesc în ochi și evită să îți zâmbească

Primul semn poate apărea chiar de dimineață, când ajungi la serviciu. Îți saluți colegii, dar primești doar răspunsuri reci, priviri încruntate sau, uneori, nicio reacție. Unii evită să te privească în ochi, iar zâmbetele par să dispară atunci când te apropii. Potrivit Blick, lipsa constantă a contactului vizual și a gesturilor prietenoase poate indica o relație tensionată.

Totuși, un coleg care nu îți zâmbește într-o dimineață nu înseamnă neapărat că are ceva împotriva ta. Poate fi obosit, stresat sau pur și simplu într-o zi proastă. Diferența o face repetarea acestor comportamente.

Preferă să urce pe scări decât să intre cu tine în lift

Un alt semn este evitarea întâlnirilor directe. De exemplu, te îndrepți spre lift, iar colegul care se pregătea să urce se răzgândește și alege scările. Sau observi că anumite persoane pleacă dintr-o încăpere imediat după ce ai intrat.

O astfel de situație poate fi întâmplătoare. Dar dacă aceiași oameni găsesc mereu motive să nu stea în preajma ta, relația dintre voi ar putea fi mai rece decât credeai.

Toată lumea tace când intri în încăpere

Este una dintre situațiile cele mai neplăcute la serviciu. Mergi să îți iei o cafea și auzi colegii râzând și povestind. În momentul în care apari, discuția se întrerupe, iar toată lumea devine brusc preocupată de altceva. Blick arată că o asemenea reacție poate ridica suspiciunea că, înainte să intri, discuția era despre tine.

Asta nu înseamnă însă că este obligatoriu să fi fost bârfit. Oamenii pot întrerupe o conversație din multe motive, inclusiv pentru că discutau un subiect personal. Dacă situația se repetă frecvent, poate merita să fii mai atent la felul în care interacționează colegii cu tine.

Nu te includ în glumele lor și nu râd niciodată împreună cu tine

În multe birouri, glumele și micile tachinări prietenoase fac parte din atmosfera de zi cu zi. Colegii râd împreună, povestesc întâmplări amuzante și își permit uneori să se ironizeze fără răutate. Dar dacă observi că toată lumea participă la aceste momente, mai puțin tu, poate exista o distanță între tine și restul echipei.

De exemplu, ceilalți fac glume între ei, dar când încerci să participi, reacțiile sunt reci sau conversația se schimbă. Nu toată lumea are același simț al umorului. Totuși, excluderea constantă din momentele relaxate poate fi un indiciu al unei relații dificile.

Nu te întreabă niciodată nimic despre viața ta

La serviciu nu este obligatoriu să îți faci prieteni, dar în multe colective conversațiile depășesc uneori subiectele profesionale. Oamenii povestesc ce au făcut în weekend, unde pleacă în concediu sau cum le merge familia. Dacă nimeni nu te întreabă vreodată nimic personal, iar încercările tale de a deschide asemenea discuții sunt întâmpinate cu răspunsuri scurte, poate fi un semn că ceilalți nu își doresc o relație mai apropiată.

Blick atrage atenția că o asemenea atitudine poate indica lipsa de încredere. Există însă și persoane care preferă să păstreze o separare clară între serviciu și viața privată, fără ca asta să însemne că au ceva împotriva colegilor.

Colegii ies la prânz sau la cafea, dar pe tine nu te invită niciodată

Ai observat că mai mulți colegi pleacă împreună la masă, dar tu afli abia după aceea? Sau că se organizează ieșiri după program, iar invitația nu ajunge niciodată și la tine? Potrivit publicației elvețiene, excluderea repetată din activitățile de grup poate fi un indiciu că nu ești foarte agreat.

Desigur, uneori oamenii uită să invite pe cineva sau presupun că persoana respectivă nu este interesată. Înainte să tragi concluzii, poți încerca să iei tu inițiativa și să propui o cafea sau o ieșire la prânz. Felul în care răspund colegii îți poate oferi mai multe indicii despre relația dintre voi.

Nu sunt dispuși să te ajute nici măcar cu lucruri mărunte

Relațiile bune la serviciu se văd uneori în gesturile mici. Un coleg îți aduce o cafea când merge să își cumpere una sau te ajută cu o sarcină simplă atunci când este disponibil. Dacă asemenea gesturi există între ceilalți membri ai echipei, dar nu și în relația cu tine, ar putea fi un semn de distanțare.

Blick menționează situațiile în care colegii evită în mod constant să îți facă mici favoruri, chiar dacă pentru alte persoane sunt dispuși să o facă. Totuși, nimeni nu este obligat să rezolve problemele altcuiva, iar un refuz ocazional nu trebuie interpretat automat ca o dovadă de antipatie.

Nu se bucură când ai o reușită profesională

Primești o promovare, termini un proiect important sau șeful te laudă în fața echipei. Te-ai aștepta la câteva felicitări sau măcar la o reacție prietenoasă. Dacă ceilalți colegi primesc asemenea mesaje de apreciere, iar realizările tale sunt întâmpinate mereu cu indiferență, este posibil să existe o anumită răceală în relațiile profesionale.

Absența unei reacții pozitive nu demonstrează însă că cineva este invidios sau că nu te suportă. Poate indica doar că relația voastră nu este suficient de apropiată.

Discuțiile cu tine se termină întotdeauna foarte repede

Un alt indiciu descris de Blick apare în conversațiile de zi cu zi. Încerci să vorbești cu un coleg, dar acesta pare grăbit să încheie discuția, îți răspunde în câteva cuvinte, găsește un motiv să plece sau evită să continue conversația dincolo de strictul necesar.

Dacă procedează astfel cu toată lumea, probabil că acesta este pur și simplu stilul lui de comunicare. Dar dacă vorbește relaxat cu ceilalți, iar în prezența ta devine mereu distant, poate fi un semn că nu se simte la fel de confortabil.

Îți trimit numai e-mailuri, deși lucrați în același birou

Ultimul semn este legat de comunicarea profesională. Ai un coleg care îți trimite un e-mail chiar și pentru o problemă care s-ar putea rezolva printr-o discuție de câteva secunde? Sau persoane care preferă să comunice exclusiv prin mesaje și evită întâlnirile față în față? Potrivit Blick, atunci când colegii evită sistematic contactul direct și aleg numai comunicarea online, ar putea exista o problemă în relația profesională.

Totuși, e-mailul este și o modalitate normală de lucru, mai ales când informațiile trebuie păstrate în scris sau când echipa folosește proceduri clare de comunicare. Simplul fapt că cineva preferă să scrie în loc să vorbească nu demonstrează că nu te place.

Ce faci dacă recunoști mai multe dintre aceste semne

Cele zece comportamente prezentate de Blick nu reprezintă un test psihologic și nu pot stabili cu certitudine ce simt colegii față de tine. Un om poate fi rezervat, obosit, foarte ocupat sau poate prefera relațiile strict profesionale, fără să aibă ceva personal împotriva ta. Mai important decât un gest izolat este felul în care se poartă colegii în mod repetat.